***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Selda Ercantan Aksoy, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, şirketimizin Finansman Direktörü (CFO) olarak atanmıştır.İlgili görev değişikliği kapsamında güncellenen içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'ne bildirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919706BIST