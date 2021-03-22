***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.03.2021 14:54
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Selda Ercantan Aksoy, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, şirketimizin Finansman Direktörü (CFO) olarak atanmıştır.
İlgili görev değişikliği kapsamında güncellenen içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'ne bildirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919706
BIST
17:071.382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.336
|
|Önceki Kapanış
|: 1.379
|
1.403
En Düşük
1.256
17:077,8998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,1179
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8000
|
7,9528
En Düşük
7,6969
17:079,4356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 0,1765
|Açılış
|: 9,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,5275
En Düşük
9,1927
17:07439,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 4,94
|Açılış
|: 439,11
|
|Önceki Kapanış
|: 434,17
|
444,42
En Düşük
430,23
BIST En Aktif Hisseler17:07
|SASA
|43,64
|735.391.427
|% 9,98
|
|KSTUR
|278,70
|621.040
|% 9,98
|
|ORMA
|18,51
|795.204
|% 9,98
|
|CLEBI
|298,90
|141.248.260
|% 9,97
|
|AKCNS
|18,33
|23.942.321
|% 9,96
|
|OZRDN
|8,10
|2.462.449
|% -10,00
|
|MERIT
|230,90
|1.110.629
|% -9,98
|
|DIRIT
|5,43
|348.992
|% -9,95
|
|IDEAS
|61,65
|8.688.150
|% -9,93
|
|GSRAY
|3,78
|549.115.980
|% -9,79
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|FROTO
|216,70
|2.289.166.958
|% 5,40
|
|EREGL
|15,50
|1.900.160.092
|% 5,37
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|KOZAL
|115,60
|1.185.249.377
|% 5,28
|
|GARAN
|7,22
|9.719.618.613
|% -9,52
|
|AKBNK
|4,85
|1.856.174.814
|% -9,01
|
|YKBNK
|2,23
|745.805.661
|% -6,69
|
|EKGYO
|1,86
|529.217.124
|% -1,59
|
|TSKB
|1,38
|389.076.862
|% -6,12
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8943
|7,8998
|% 1,52
|
|Euro
|9,3983
|9,4356
|% 1,91
|
|Sterlin
|10,8593
|10,9138
|% 1,17
|
|Frank
|8,4421
|8,4929
|% 0,78
|
|Riyal
|2,1020
|2,1125
|% 1,82
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|5,45
|
|Cumhuriyet
|2.910
|2.954
|19,00
|
|Tam
|2.891
|2.964
|10,93
|
|Yarım
|1.397
|1.434
|5,29
|
|Çeyrek
|701
|717
|2,64
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,46
|62,46
|-2,16
|
Seans Raporu
17:07
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17:20BRMEN
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