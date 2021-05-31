***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi uyarınca açmış olduğumuz internet sitemizin "www.olmuksan-ipaper.com" olan adresinin, yönetim kurulu tarafından alınan 31/05/2021 tarihli karar uyarınca "www.mondiolmuksan.com.tr" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Mevzuat kapsamında şirket internet sitesinde yayınlanması gerekli olan bilgi, belge ve açıklamalar bundan sonra "www.mondiolmuksan.com.tr" adresinde yayınlanacaktır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II. 15.1 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939171BIST