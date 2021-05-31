***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 19:11
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi uyarınca açmış olduğumuz internet sitemizin "www.olmuksan-ipaper.com" olan adresinin, yönetim kurulu tarafından alınan 31/05/2021 tarihli karar uyarınca "www.mondiolmuksan.com.tr" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Mevzuat kapsamında şirket internet sitesinde yayınlanması gerekli olan bilgi, belge ve açıklamalar bundan sonra "www.mondiolmuksan.com.tr" adresinde yayınlanacaktır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II. 15.1 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939171
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,4990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0657
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
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8,5796
En Düşük
8,4687
18:0510,3988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
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|Açılış
|: 10,3400
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|Önceki Kapanış
|: 10,3650
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En Düşük
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|Açılış
|: 520,63
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|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.216.761
|% 10,00
|
|MZHLD
|31,90
|396.758
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.242.730
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.181
|% 9,99
|
|KUTPO
|36,12
|75.866.903
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|41.280.642
|% -9,95
|
|SANFM
|15,12
|2.821.178
|% -8,36
|
|COSMO
|9,08
|431.870
|% -8,28
|
|RODRG
|14,84
|1.732.757
|% -7,60
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|GARAN
|7,99
|748.161.990
|% 0,13
|
|KRDMD
|7,86
|741.903.751
|% -0,38
|
|EREGL
|19,23
|653.608.462
|% 0,10
|
|KOZAL
|119,60
|514.196.969
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|YKBNK
|2,15
|442.650.597
|% -0,46
|
|THYAO
|13,32
|1.588.355.510
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,10
|123.308.954
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4852
|8,4990
|% -0,77
|
|Euro
|10,3785
|10,3988
|% -0,41
|
|Sterlin
|12,0234
|12,0837
|% -0,77
|
|Frank
|9,4073
|9,4640
|% -0,76
|
|Riyal
|2,2567
|2,2681
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|520
|521
|-3,61
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,69
|-0,01
|