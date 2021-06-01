***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.06.2021 18:16
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
5.1.2021, 18.12.2020, 2.10.2020, 2.04.2021, 31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hissedarımız Mondi Corrugated B.V. tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır: "4 Ocak 2021 tarihinde imzalanan pay alım ve satım sözleşmesi tahtında öngörülen hisse devir işlemi 31 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Bunun sonucu olarak şirketimiz Mondi Corrugated B.V.'nin ("Mondi"), Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki pay sahipliği oranı %0'dan %90,38'e yükselmiş ve Mondi'nin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26'ncı maddesi hükmü ile Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında pay alım teklifinde bulunmak ve bu amaçla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebi ile Mondi tarafından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün (01/06/2021) Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru yapılmıştır. Mondi, zorunlu pay alım teklifi sürecine ve ilgili diğer unsurlara yönelik gelişmeler hakkında yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939415
BIST
18:051.432
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,55
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.434
En Düşük
1.423
18:058,5163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0244
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
18:0510,4260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0388
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
18:05520,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,39
|Açılış
|: 520,98
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
518,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,77
|1.687.982
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.179.578
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.802.582
|% 10,00
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|MTRKS
|36,58
|70.831.159
|% 9,98
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|110.975.942
|% -9,87
|
|KUTPO
|33,06
|392.706.771
|% -8,47
|
|YAYLA
|3,55
|131.638.875
|% -7,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|THYAO
|13,49
|1.279.989.953
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|KRDMD
|7,95
|634.833.299
|% 1,15
|
|SASA
|33,90
|496.221.467
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,21
|721.371.608
|% 2,79
|
|GARAN
|8,10
|1.552.815.467
|% 1,38
|
|ODAS
|2,08
|242.339.007
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|141.182.008
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,93
|193.755.247
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5097
|8,5163
|% 0,29
|
|Euro
|10,4159
|10,4260
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,0207
|12,0809
|% -0,11
|
|Frank
|9,4679
|9,5249
|% 0,62
|
|Riyal
|2,2629
|2,2742
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.903
|-3,97
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.438
|3.490
|-3,00
|
|Tam
|3.421
|3.509
|-2,69
|
|Yarım
|1.654
|1.698
|-1,30
|
|Çeyrek
|829
|849
|-0,64
|
|Gümüş.Ons
|28,00
|28,03
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,01
|
|B. Petrol
|70,10
|70,10
|0,79
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 1, 431 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 75 üstünde . İşlem hacmi 12, 216.00 milyon TL de
-
17:59DERIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.94 lira fiyatla işlem gören hissede 901, 131 adet işlem
-
17:57NATEN
Yüzde 9.95 oranında artışla 38.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 885, 322 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, YKBNK, TSKB
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 77 artarak (% 0.95 ) 1, 252