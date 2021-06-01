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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.06.2021 18:16



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
5.1.2021, 18.12.2020, 2.10.2020, 2.04.2021, 31.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Hissedarımız Mondi Corrugated B.V. tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:    "4 Ocak 2021 tarihinde imzalanan pay alım ve satım sözleşmesi tahtında öngörülen hisse devir işlemi 31 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Bunun sonucu olarak şirketimiz Mondi Corrugated B.V.'nin ("Mondi"), Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki pay sahipliği oranı %0'dan %90,38'e yükselmiş ve Mondi'nin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26'ncı maddesi hükmü ile Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunması zorunluluğu doğmuştur. Söz konusu zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında pay alım teklifinde bulunmak ve bu amaçla hazırlanan pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebi ile Mondi tarafından İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile bugün (01/06/2021) Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli başvuru yapılmıştır. Mondi, zorunlu pay alım teklifi sürecine ve ilgili diğer unsurlara yönelik gelişmeler hakkında yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939415


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KERVN 0,77 1.687.982 % 10,00  
KONTR 72,60 12.179.578 % 10,00  
ESEN 31,68 144.802.582 % 10,00  
SASA 33,90 496.221.467 % 9,99  
MTRKS 36,58 70.831.159 % 9,98  
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Tam 3.421 3.509 -2,69  
Yarım 1.654 1.698 -1,30  
Çeyrek 829 849 -0,64  
Gümüş.Ons 28,00 28,03 -0,04  
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B. Petrol 70,10 70,10 0,79  
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