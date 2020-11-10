***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.09.11.2020 tarihinde Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak fiyatları 7,35 ile 7,40 TL aralığında 210.000 TL nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'in Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 09.11.2020 tarihi itibariyle 93,51% olmuştur.İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)09/11/2020 90.000 661.500 231.281.489,805 231.191.489,805 % 93,6 % 93,6 % 93,56 % 93,5609/11/2020 100.000 736.000 231.191.489,805 231.091.489,805 % 93,56 % 93,56 % 93,52 % 93,5209/11/2020 20.000 148.000 231.091.489,805 231.071.489,805 % 93,52 % 93,52 % 93,51 % 93,51http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887675BIST