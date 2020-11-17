***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2020 09:32
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
16.11.2020 tarihinde Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak fiyatı 7,35 TL'den 75.000 TL nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'in Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 16.11.2020 tarihi itibariyle 93,36% olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
16/11/2020 75.000 551.250 230.771.489,805 230.696.489,805 % 93,39 % 93,39 % 93,36 % 93,36
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888793
BIST
12:191.276
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -16,89
|Açılış
|: 1.292
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|Önceki Kapanış
|: 1.293
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1.293
En Düşük
1.271
12:197,7427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0359
|Açılış
|: 7,7550
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|Önceki Kapanış
|: 7,7500
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7,7470
En Düşük
7,6843
12:199,1904
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0467
|Açılış
|: 9,1800
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|Önceki Kapanış
|: 9,1450
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9,1931
En Düşük
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En Yüksek
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|: 0,60%
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|Açılış
|: 470,80
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|Önceki Kapanış
|: 467,98
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470,95
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:19
|SAFKR
|7,92
|83.734.979
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.491.177
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.404.118
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|EKGYO
|1,90
|567.390.876
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,77
|501.226.944
|% -3,15
|
|THYAO
|11,57
|474.962.874
|% -1,78
|
|ODAS
|3,54
|347.010.702
|% 1,72
|
|SISE
|6,65
|332.878.816
|% -2,21
|
|EKGYO
|1,90
|567.390.876
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,77
|501.226.944
|% -3,15
|
|SKBNK
|1,49
|176.138.540
|% -1,97
|
|ODAS
|3,54
|347.010.702
|% 1,72
|
|TSKB
|2,17
|195.008.834
|% -3,98
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7371
|7,7427
|% 0,47
|
|Euro
|9,1863
|9,1904
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,2035
|10,2547
|% 0,59
|
|Frank
|8,4682
|8,5192
|% 0,61
|
|Riyal
|2,0571
|2,0674
|% 0,35
|
|12:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|4,08
|
|Altın Gr.
|470
|471
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|2,00
|
|Tam
|3.111
|3.189
|5,27
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|2,55
|
|Çeyrek
|754
|771
|1,27
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,03
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|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,78
|43,78
|-0,04
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