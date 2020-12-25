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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

25.12.2020 09:04



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Tebliği'nin 11'inci maddesi uyarınca yapılan açıklamadır.
24.12.2020 tarihinde Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak fiyatları 11,73 ile 12,01 TL aralığında 325.000 TL nominal tutarında satış işlemi yapılmıştır. Bu işlemler sonrası  I.P. Container Holdings (Spain) S.L.'in Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki payları 24.12.2020 tarihi itibariyle 90,53% olmuştur.
İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
24/12/2020 75.000 879.750 224.017.273,805 223.942.273,805 % 90,66 % 90,66 % 90,63 % 90,63
24/12/2020 50.000 592.500 223.942.273,805 223.892.273,805 % 90,63 % 90,63 % 90,61 % 90,61
24/12/2020 172.408 2.068.896 223.892.273,805 223.719.865,805 % 90,61 % 90,61 % 90,54 % 90,54
24/12/2020 27.592 331.379,92 223.719.865,805 223.692.273,805 % 90,54 % 90,54 % 90,53 % 90,53




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894846


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