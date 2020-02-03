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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.02.2020 22:07
GÜNCEL HABERLER



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin Sermaye Piyasası Kurulu onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 410.512.500
Mevcut Sermaye (TL) 82.102.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 247.102.500

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
OLMIP, TRAOLMKS91D2 82.102.500 165.000.000,000 200,96830 1,00 OLMIP, TRAOLMKS91D2 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 82.102.500 165.000.000,000 200,96830

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket hakim ortağı I.P. Container Holdings (Spain), S.L. halka arz sonrası satılamayan paylara ilişkin alım taahhüdü vermiştir.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.01.2020

Ek Açıklamalar
11.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirket'imizin 82.102.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla 247.102.500 TL'ye yükseltilmesine karar verildiği açıklanmıştı. Bu kapsamda, sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.12.2019 tarihinde başvuru yapılmıştı. İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/01/2020 tarih ve 8/161 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İzahname_KAP.pdf
EK: 2 Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri YK Kararı İmzalı.pdf
EK: 3 Deloitte İmzalı Sorumluluk Beyanı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816825


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