***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli sermaye artırımına ilişkin Rüçhan Hakkı Kullanım TarihiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 410.512.500Mevcut Sermaye (TL) 82.102.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 247.102.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)OLMIP, TRAOLMKS91D2 82.102.500 165.000.000,000 200,96830 1,00 OLMIP, TRAOLMKS91D2 Nâma OLMIP(RÜÇHAN), TRROLMK00029Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 82.102.500 165.000.000,000 200,96830Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket hakim ortağı I.P. Container Holdings (Spain), S.L. halka arz sonrası satılamayan paylara ilişkin alım taahhüdü vermiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.02.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 19.02.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 16.12.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.01.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 07.02.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 06.02.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar11.12.2019 tarihli Özel Durum Açıklamasında, Şirket'imizin 82.102.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin 410.512.500 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla 247.102.500 TL'ye yükseltilmesine ilişkin başvurumuzun onaylandığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2020 tarih ve 2020/8 sayılı SPK Bülteninde duyurulmuştu.SPK tarafından onaylı izahname Kamuyu Aydınlatma Platformunda 03.02.2020 tarihinde yayınlanmıştır.- Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullandırılacak olup, ellerindeki payların %200,97 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır.- Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 5 Şubat 2020 ile 19 Şubat 2020 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.- Yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullanımında, bir payın nominal değeri 0,01 Türk Lirası olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 Türk Lirası'ndan satışa arz edilecektir.- Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.olmuksan-ipaper.com ve halka arzda satışa aracılık edecek TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.tebyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle BİAŞ'de nominal bedelin altında olmamak kaydıyla (1 lot 100 paydan oluşacak şekilde) BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.Halka arzdan sonra satılmayan pay bulunması durumunda, bu paylar, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç iş günü içinde ana ortağımız I.P. Container Holdings Spain S.L tarafından taahhüt edi