***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 410.512.500Mevcut Sermaye (TL) 82.102.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 247.102.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)OLMIP, TRAOLMKS91D2 82.102.500 165.000.000,000 200,96830 1,00 OLMIP, TRAOLMKS91D2 Nâma OLMIP(RÜÇHAN), TRROLMK00029 48.688,143Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 82.102.500 165.000.000,000 200,96830 48.688,143Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket hakim ortağı I.P. Container Holdings (Spain), S.L. halka arz sonrası satılamayan paylara ilişkin alım taahhüdü vermiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.02.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 19.02.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 16.12.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.01.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 07.02.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çı