***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metni TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 410.512.500Mevcut Sermaye (TL) 82.102.500Ulaşılacak Sermaye (TL) 247.102.500Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)OLMIP, TRAOLMKS91D2 82.102.500 165.000.000,000 200,96830 1,00 OLMIP, TRAOLMKS91D2 Nâma OLMIP(RÜÇHAN), TRROLMK00029 48.688,143Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 82.102.500 165.000.000,000 200,96830 48.688,143Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket hakim ortağı I.P. Container Holdings (Spain), S.L. halka arz sonrası satılamayan paylara ilişkin alım taahhüdü vermiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.02.2020Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 19.02.2020Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 04.03.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.03.2020SPK Başvuru Tarihi 16.12.2019SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 30.01.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 07.02.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 06.02.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 15.04.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin 82.102.500 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 410.512.500 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL artırılarak 247.102.500 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu, 16 Mart 2020 tarihli izin yazısı ile onaylanan ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İzahname_KAP.pdfEK: 2 Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri YK Kararı İmzalı.pdfEK: 3 Deloitte İmzalı Sorumluluk Beyanı.pdfEK: 4 TSSD.pdfEK: 5 HBO_LIB-#2323255-v1-Olmuksan_-_Registration_Certificate_re_Share_Capital_Increase.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838554BIST