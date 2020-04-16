GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

16.04.2020 11:16
GÜNCEL HABERLER



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Tadil Metni Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.12.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 410.512.500
Mevcut Sermaye (TL) 82.102.500
Ulaşılacak Sermaye (TL) 247.102.500

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
OLMIP, TRAOLMKS91D2 82.102.500 165.000.000,000 200,96830 1,00 OLMIP, TRAOLMKS91D2 Nâma OLMIP(RÜÇHAN), TRROLMK00029 48.688,143

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 82.102.500 165.000.000,000 200,96830 48.688,143

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Şirket hakim ortağı I.P. Container Holdings (Spain), S.L. halka arz sonrası satılamayan paylara ilişkin alım taahhüdü vermiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 05.02.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 19.02.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 04.03.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 16.03.2020
SPK Başvuru Tarihi 16.12.2019
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 30.01.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 07.02.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 06.02.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 15.04.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 82.102.500 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, 410.512.500 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL artırılarak 247.102.500 TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu, 16 Mart 2020 tarihli izin yazısı ile onaylanan ana sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin yeni şekli, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İzahname_KAP.pdf
EK: 2 Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri YK Kararı İmzalı.pdf
EK: 3 Deloitte İmzalı Sorumluluk Beyanı.pdf
EK: 4 TSSD.pdf
EK: 5 HBO_LIB-#2323255-v1-Olmuksan_-_Registration_Certificate_re_Share_Capital_Increase.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838554


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:0196.054
Değişim :  0,21% |  198,60
Açılış :  96.706  
Önceki Kapanış :  95.855  
En Yüksek
97.065 En Düşük
95.330
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PINSU 3,85 43.784.441 % 10,00  
PETUN 16,39 90.489.859 % 10,00  
LKMNH 6,16 30.798.055 % 10,00  
QNBFB 47,30 2.473.387 % 10,00  
EKIZ 4,18 316.146 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6542 8,6976 % 0,28  
Frank 7,1517 7,1948 % 0,20  
Riyal 1,8413 1,8506 % 0,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.727 11,34  
Altın Gr. 385 385 3,50  
Cumhuriyet 2.472 2.529 25,00  
Tam 2.541 2.603 25,70  
Yarım 1.236 1.267 12,50  
Çeyrek 620 633 6,20  
Gümüş.Ons 15,43 15,46 -0,03  
Gümüş Gr. 3,44 3,45 0,00  
B. Petrol 28,30 28,30 0,61  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru