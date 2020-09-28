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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2020 16:55
GÜNCEL HABERLER



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Eric Gerard Michel Chartrain Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 23.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 0 Bağımsız Üye Değil
Jean-Marc Servais Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil
ARIANE MARIE-CLAIRE J. GOFFIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil
David John Higgins Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 0 Bağımsız Üye Değil
ZİYA ENGİN TUNÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,
LALE ERGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Yılmaz Selçuk Genel Müdür Yönetici Bursa Fabrika Üretim Müdürü, Gebze Fabrika Üretim Müdürü, Gebze Fabrika Müdürü, Gebze Fabrikası Genel Müdürü, Çorlu Fabrikası Genel Müdürü, Bursa Fabrikası Genel Müdürü,Anadolu Bölge ve Ulusal Satış Genel Müdürü
ÖZDEN EROL DÜNDAR Finansman Direktörü Yönetici Finansman Direktörü
Hasan Tankut Özcan Marmara Bölge Genel Müdürü Yönetici Satış Direktörü, Ticaret Direktörü,Gebze Fabrika Genel Müdürü
Semih Çelebi Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Direktörü Yönetici Marmara Bölge Direktörü, İç Anadolu ve Güney Marmara Bölge Direktörü, Marmara ve İç Anadolu Bölge Direktörü, Teknik Hizmetler Direktörü, Operasyon Direktörü
Mustafa Kemal Cirit Adana Fabrikası Genel Müdürü Yönetici Güney Anadolu Bölgesi Satış Müdürü
Hikmet Şakar İzmir Fabrikası Genel Müdürü Yönetici Güney Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Güney Marmara ve İç Anadolu Bölgesi Satış Müdürü, Bursa Fabrikası Genel Müdürü, Ulusal Satış Direktörü, Marmara Bölge Satış Direktörü
Selda Ercantan Aksoy Gebze Fabrika Genel Müdürü Yönetici Finansman Direktörü
Tamer Parla Satış Direktörü Yönetici Satış Geliştirme Müdürü, Kuzey Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Kuzey Batı Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Çorlu Fabrikası Genel Müdürü,Kritik Segmentler Proje Direktörü, İzmir Fabrikası Genel Müdürü
Özay İleri Özdemir Çorum Fabrikası Genel Müdürü Yönetici İzmir Fabrika Kontrol Müdürü, Çorum Fabrika Müdürü
MUSTAFA DURUKAN Satınalma Ve Lojistik Direktörü Yönetici Satınalma Ve Lojistik Direktörü
SİBEL SEĞMEN ERİM Kurumsal Gelişim Direktörü Yönetici Kurumsal Gelişim Direktörü
DUYGU ÖZKURT Bilgi Sistemleri Müdürü Yönetici Bilgi Sistemleri Müdürü
GÖZDE İÇHEDEF ERKÜÇÜK İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici Marmara Bölge İnsan Kaynakları İş Ortağı
TAMER YÜZÜNCÜ Bursa Fabrika Müdürü Yönetici Bursa Fabrika Üretim Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877024


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Gümüş Gr. 5,84 5,84 0,20  
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