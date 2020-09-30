***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEric Gerard Michel Chartrain Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 23.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 0 0 Bağımsız Üye DeğilJean-Marc Servais Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 0 Bağımsız Üye DeğilARIANE MARIE-CLAIRE J. GOFFIN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 28.03.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 0 Bağımsız Üye DeğilDavid John Higgins Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 28.03.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 0 Bağımsız Üye DeğilZİYA ENGİN TUNÇAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 23.03.2017 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,LALE ERGİN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 17.09.2020 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877388BIST