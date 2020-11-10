***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoReyhan Altınay İç Kontrol ve Özel Projeler Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.10.2008 2123711020 reyhan.altinay@ipaper.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 205678Ferhat Oğuzhan Bütçe ve Finansal Raporlama Uzmanı, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Uzmanı 27.02.2017 2123711032 ferhat.oguzhan@ipaper.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887882BIST