***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerYılmaz Selçuk Genel Müdür Yönetici Bursa Fabrika Üretim Müdürü, Gebze Fabrika Üretim Müdürü, Gebze Fabrika Müdürü, Gebze Fabrikası Genel Müdürü, Çorlu Fabrikası Genel Müdürü, Bursa Fabrikası Genel Müdürü,Anadolu Bölge ve Ulusal Satış Genel MüdürüHasan Tankut Özcan Marmara Bölge Genel Müdürü Yönetici Satış Direktörü, Ticaret Direktörü,Gebze Fabrika Genel MüdürüSemih Çelebi Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Direktörü Yönetici Marmara Bölge Direktörü, İç Anadolu ve Güney Marmara Bölge Direktörü, Marmara ve İç Anadolu Bölge Direktörü, Teknik Hizmetler Direktörü, Operasyon DirektörüMustafa Kemal Cirit Adana Fabrikası Genel Müdürü Yönetici Güney Anadolu Bölgesi Satış MüdürüHikmet Şakar İzmir Fabrikası Genel Müdürü Yönetici Güney Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Güney Marmara ve İç Anadolu Bölgesi Satış Müdürü, Bursa Fabrikası Genel Müdürü, Ulusal Satış Direktörü, Marmara Bölge Satış DirektörüSelda Ercantan Aksoy Finansman Direktörü Yönetici Finansman Direktörü, Gebze Fabrika Genel MüdürüTamer Parla Satış Direktörü Yönetici Satış Geliştirme Müdürü, Kuzey Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Kuzey Batı Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Çorlu Fabrikası Genel Müdürü,Kritik Segmentler Proje Direktörü, İzmir Fabrikası Genel MüdürüÖzay İleri Özdemir Çorum Fabrikası Genel Müdürü Yönetici İzmir Fabrika Kontrol Müdürü, Çorum Fabrika MüdürüMUSTAFA DURUKAN Satınalma Ve Lojistik Direktörü Yönetici Satınalma Ve Lojistik DirektörüSİBEL SEĞMEN ERİM Kurumsal Gelişim Direktörü Yönetici Kurumsal Gelişim DirektörüGÖZDE İÇHEDEF ERKÜÇÜK İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici Marmara Bölge İnsan Kaynakları İş OrtağıTAMER YÜZÜNCÜ Bursa Fabrika Müdürü Yönetici Bursa Fabrika Üretim Müdürühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923898BIST