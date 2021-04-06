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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

06.04.2021 17:15



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Yılmaz Selçuk Genel Müdür Yönetici Bursa Fabrika Üretim Müdürü, Gebze Fabrika Üretim Müdürü, Gebze Fabrika Müdürü, Gebze Fabrikası Genel Müdürü, Çorlu Fabrikası Genel Müdürü, Bursa Fabrikası Genel Müdürü,Anadolu Bölge ve Ulusal Satış Genel Müdürü
Hasan Tankut Özcan Marmara Bölge Genel Müdürü Yönetici Satış Direktörü, Ticaret Direktörü,Gebze Fabrika Genel Müdürü
Semih Çelebi Tedarik Zinciri ve Operasyonlar Direktörü Yönetici Marmara Bölge Direktörü, İç Anadolu ve Güney Marmara Bölge Direktörü, Marmara ve İç Anadolu Bölge Direktörü, Teknik Hizmetler Direktörü, Operasyon Direktörü
Mustafa Kemal Cirit Adana Fabrikası Genel Müdürü Yönetici Güney Anadolu Bölgesi Satış Müdürü
Hikmet Şakar İzmir Fabrikası Genel Müdürü Yönetici Güney Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Güney Marmara ve İç Anadolu Bölgesi Satış Müdürü, Bursa Fabrikası Genel Müdürü, Ulusal Satış Direktörü, Marmara Bölge Satış Direktörü
Selda Ercantan Aksoy Finansman Direktörü Yönetici Finansman Direktörü, Gebze Fabrika Genel Müdürü
Tamer Parla Satış Direktörü Yönetici Satış Geliştirme Müdürü, Kuzey Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Kuzey Batı Marmara Bölgesi Satış Müdürü, Çorlu Fabrikası Genel Müdürü,Kritik Segmentler Proje Direktörü, İzmir Fabrikası Genel Müdürü
Özay İleri Özdemir Çorum Fabrikası Genel Müdürü Yönetici İzmir Fabrika Kontrol Müdürü, Çorum Fabrika Müdürü
MUSTAFA DURUKAN Satınalma Ve Lojistik Direktörü Yönetici Satınalma Ve Lojistik Direktörü
SİBEL SEĞMEN ERİM Kurumsal Gelişim Direktörü Yönetici Kurumsal Gelişim Direktörü
GÖZDE İÇHEDEF ERKÜÇÜK İnsan Kaynakları Direktörü Yönetici Marmara Bölge İnsan Kaynakları İş Ortağı
TAMER YÜZÜNCÜ Bursa Fabrika Müdürü Yönetici Bursa Fabrika Üretim Müdürü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923898


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TKURU 228,90 2.667.006 % 10,00  
KRONT 66,00 76.680.298 % 10,00  
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Cumhuriyet 3.017 3.063 34,00  
Tam 3.000 3.076 29,81  
Yarım 1.450 1.488 14,43  
Çeyrek 727 744 7,21  
Gümüş.Ons 25,22 25,26 0,36  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,13  
B. Petrol 63,80 63,80 1,65  
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