***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
03.03.2020 00:02
***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle Bağımsız Denetimden Geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-14.1 sayılı tebliğinin 9.maddesine göre düzenlenmiş ve Yönetim Kurulumuz'un 02.03.2020 tarih ve 2 sayılı kararıyla kabul edilmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve bu tablolara ilişkin Dipnotlar ekte gönderilmektedir. İlişikte sunduğumuz 01.01.2019 - 31.12.2019 faaliyet dönemine ait Finansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablolarının ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun bunlara ait açıklamaları içeren raporun SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızdan incelendiğini, işletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz. Genel Müdür Finans Direktörü Ergun HEPVAR Özden EROL DÜNDAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823772
BIST
18:05107.310
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 1.316,22
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
18:056,1674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,1813
En Düşük
6,1592
18:056,8857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8959
En Düşük
6,8589
18:05316,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 316,21
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
315,85
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.952.264
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|86.670.559
|% 19,96
|
|AVGYO
|1,81
|42.939.021
|% 19,87
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|TIRE
|6,95
|67.153.354
|% 15,26
|
|MZHLD
|14,00
|119.781
|% -5,41
|
|BAGFS
|13,98
|19.818.019
|% -3,59
|
|ECZYT
|11,63
|10.826.389
|% -3,08
|
|MEMSA
|0,36
|1.228.787
|% -2,70
|
|EGEEN
|650,10
|14.940.810
|% -2,61
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|ASELS
|28,24
|672.434.430
|% 2,69
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|GARAN
|9,57
|507.050.744
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|KARSN
|1,97
|636.453.480
|% 17,96
|
|YKBNK
|2,39
|382.307.998
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|260.427.283
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|161.247.734
|% 2,88
|
|THYAO
|11,80
|1.251.458.349
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8659
|7,9053
|% -1,26
|
|Frank
|6,4191
|6,4577
|% -0,21
|
|Riyal
|1,6426
|1,6508
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.590
|3,56
|
|Altın Gr.
|316
|316
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,71
|16,75
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,02
|
|B. Petrol
|52,80
|52,80
|0,03
|