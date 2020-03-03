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***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

03.03.2020 20:39
GÜNCEL HABERLER



***OLMIP*** OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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Sorumluluk Beyanı

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
2
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE  PİYASASI  KURULU'NUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI
  
KONSOLİDE FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
  
KARAR TARİHİ: 02/03/2020
  
KARAR SAYISI : 2020/02
Şirketimizce hazırlanan ve DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II.14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal tablolarla faaliyet raporunun ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde KAP Platformu üzerinden hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nun SPK düzenlemeleri doğrultusunda  
* Tarafımızca incelendiğini
* Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarihte yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,   
* Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların,işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu,
beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
Ergun HEPVAR (Genel Müdür)
Özden EROL DÜNDAR (Finansman Direktörü)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824038


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DYOBY 5,62 34.531.612 % 19,83  
AVGYO 2,10 99.826.186 % 16,02  
DAGHL 3,39 1.440.914 % 14,92  
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Sterlin 7,7991 7,8383 % -0,53  
Frank 6,3569 6,3952 % -0,49  
Riyal 1,6223 1,6305 % -0,92  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.635 1.636 49,70  
Altın Gr. 322 322 7,65  
Cumhuriyet 2.101 2.133 -13,00  
Tam 2.091 2.143 -14,01  
Yarım 1.011 1.037 -6,78  
Çeyrek 507 518 -3,38  
Gümüş.Ons 17,07 17,12 0,43  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,06  
B. Petrol 52,17 52,17 0,27  
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