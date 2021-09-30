***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.09.2021 13:27
***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965862
BIST
15:101.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.386
15:108,8946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0224
|Açılış
|: 8,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
15:1010,3171
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0386
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2940
15:10494,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,70
|Açılış
|: 494,12
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler15:10
|VBTYZ
|20,74
|53.567.219
|% 9,97
|
|EDATA
|11,09
|71.830.146
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|KERVN
|0,64
|850.112
|% 8,47
|
|ATAGY
|4,26
|20.606.138
|% 8,40
|
|RALYH
|5,87
|388.752
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|208.590.331
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|867.191
|% -9,93
|
|BALAT
|8,78
|175.856
|% -6,60
|
|GARFA
|12,13
|4.006.732
|% -6,48
|
|GARAN
|9,09
|1.161.099.570
|% 0,33
|
|THYAO
|13,99
|715.954.797
|% 1,52
|
|TUPRS
|114,60
|670.520.590
|% 1,69
|
|SISE
|8,20
|563.817.760
|% 0,37
|
|AKBNK
|5,30
|527.173.369
|% 1,15
|
|YKBNK
|2,37
|475.662.967
|% 0,00
|
|GARAN
|9,09
|1.161.099.570
|% 0,33
|
|AKBNK
|5,30
|527.173.369
|% 1,15
|
|ODAS
|1,37
|103.144.529
|% 0,74
|
|SISE
|8,20
|563.817.760
|% 0,37
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8915
|8,8946
|% -0,25
|
|Euro
|10,3098
|10,3171
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9348
|11,9947
|% 0,04
|
|Frank
|9,4750
|9,5320
|% -0,24
|
|Riyal
|2,3640
|2,3759
|% -0,21
|
|15:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-0,98
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,97
|
|Cumhuriyet
|3.270
|3.319
|-5,00
|
|Tam
|3.255
|3.337
|-0,23
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|-0,11
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|21,59
|21,62
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|77,53
|77,53
|-0,56
|