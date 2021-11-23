***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.11.2021 12:01
***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979167
BIST
11:511.780
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 24,18
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.757
11:5112,2413
En Yüksek
|Değişim
|: 7,32%
|| 0,8351
|Açılış
|: 12,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
12,4836
En Düşük
11,3504
11:5113,8049
En Yüksek
|Değişim
|: 7,66%
|| 0,9824
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
14,0641
En Düşük
12,7722
11:51723,64
En Yüksek
|Değişim
|: 9,25%
|| 61,30
|Açılış
|: 723,64
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
723,69
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler11:49
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.461.939
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|16.981.149
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|1.658.250
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|BASGZ
|11,47
|456.729.347
|% -8,75
|
|KZBGY
|33,08
|14.141.804
|% -8,72
|
|GMTAS
|2,07
|2.207.610
|% -7,17
|
|RALYH
|11,35
|42.268.625
|% -6,89
|
|CELHA
|7,85
|8.523.604
|% -6,55
|
|KRDMD
|8,77
|1.374.702.552
|% 5,41
|
|SISE
|11,74
|1.145.020.932
|% 4,73
|
|EREGL
|22,98
|849.708.349
|% 6,59
|
|GARAN
|11,91
|802.078.083
|% -0,25
|
|TSPOR
|8,82
|537.930.092
|% -3,50
|
|KRDMD
|8,77
|1.374.702.552
|% 5,41
|
|YKBNK
|3,55
|375.043.230
|% 0,28
|
|SISE
|11,74
|1.145.020.932
|% 4,73
|
|ODAS
|1,63
|152.671.685
|% -0,61
|
|ADESE
|1,01
|72.479.660
|% -5,61
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,2060
|12,2403
|% 7,31
|
|Euro
|13,7733
|13,8187
|% 7,77
|
|Sterlin
|16,0865
|16,1672
|% 5,62
|
|Frank
|12,8958
|12,9735
|% 5,90
|
|Riyal
|3,2031
|3,2191
|% 5,66
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|-0,98
|
|Altın Gr.
|696
|697
|34,22
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,29
|9,30
|0,44
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|-0,67
|
Seans Raporu
11:49
daha fazla
-
12:03ZGOLD
Yüzde 7.00 oranında artışla 70.60 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 792 adet işlem
-
12:02KRDMD
Yüzde 5.05 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 557, 206 adet işlem
-
12:00KUTPO
Yüzde 4.97 oranında artışla 93.95 lira fiyatla işlem gören hissede 509, 914 adet işlem
-
11:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 29, 72 artarak (% 1.91 ) 1, 587
-
11:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, IHAAS, FRIGO, PENTA, KENT, DOBUR, YBTAS