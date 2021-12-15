***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2021 10:05
***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983223
BIST
17:302.169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 10,99
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
17:3014,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 0,3879
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7995
En Düşük
14,3636
17:3016,6571
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 0,4445
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6915
En Düşük
16,1749
17:30841,39
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 21,78
|Açılış
|: 841,39
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,06
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler17:30
|CEOEM
|14,96
|63.815.956
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.339.599
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.102.302
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.271.674
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.664.430
|% 9,99
|
|MERIT
|30,90
|98.900.832
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|OYLUM
|7,68
|17.974.516
|% -8,68
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|THYAO
|23,66
|4.517.549.769
|% 4,78
|
|GARAN
|12,07
|3.712.033.700
|% -0,74
|
|KRDMD
|11,77
|3.206.230.929
|% 0,68
|
|SISE
|16,29
|2.607.584.124
|% -1,81
|
|YKBNK
|3,82
|1.981.639.757
|% -2,05
|
|EKGYO
|2,66
|1.472.995.372
|% -1,12
|
|YKBNK
|3,82
|1.981.639.757
|% -2,05
|
|TSKB
|1,66
|869.842.907
|% -2,35
|
|SKBNK
|1,23
|459.177.659
|% -2,38
|
|GARAN
|12,07
|3.712.033.700
|% -0,74
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7685
|14,7842
|% 2,69
|
|Euro
|16,6415
|16,6571
|% 2,74
|
|Sterlin
|19,5323
|19,6303
|% 2,93
|
|Frank
|15,9075
|16,0034
|% 2,57
|
|Riyal
|3,9299
|3,9497
|% 2,73
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-4,90
|
|Altın Gr.
|841
|841
|21,78
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,63
|21,66
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,21
|
|B. Petrol
|73,13
|73,13
|-0,57
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 14 artarak (% 0.79 ) 1, 939
-
17:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FONET, VANGD, PKENT, DOBUR, EUKYO, EUHOL, TETMT, EPLAS, MERCN, NIBAS
-
17:45
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SODSN, MERIT
-
17:45
INTEM, ISATR, GUBRF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:45
DERHL, SILVR, ISGSY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında