***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2022 10:22
***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012182
BIST
11:002.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,00
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.184
11:0014,8271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 14,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8382
En Düşük
14,7784
11:0016,3509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0082
|Açılış
|: 16,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,3179
11:00915,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,92
|Açılış
|: 915,20
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
917,14
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler11:00
|ENSRI
|16,94
|28.049.095
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|20.209.941
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|9.552.036
|% 9,98
|
|IDEAS
|25,32
|17.388.123
|% 8,95
|
|KARTN
|60,35
|78.190.274
|% 7,10
|
|ISBIR
|50,45
|409.755
|% -9,99
|
|PKENT
|258,20
|61.930.611
|% -9,97
|
|SERVE
|13,70
|414.425
|% -7,12
|
|ORMA
|28,60
|57.543
|% -4,67
|
|DIRIT
|3,20
|77.379
|% -4,48
|
|GARAN
|12,08
|1.145.579.335
|% 1,26
|
|THYAO
|28,60
|638.620.671
|% 0,28
|
|EREGL
|33,48
|486.566.362
|% -0,95
|
|KRDMD
|15,30
|475.997.026
|% 0,26
|
|SISE
|14,22
|322.654.957
|% -0,91
|
|GARAN
|12,08
|1.145.579.335
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,08
|259.615.007
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,37
|135.133.710
|% 1,28
|
|ODAS
|1,66
|71.511.418
|% 0,61
|
|PETKM
|8,85
|295.137.540
|% 0,23
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8238
|14,8271
|% 0,03
|
|Euro
|16,3413
|16,3509
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,5976
|19,6959
|% -0,05
|
|Frank
|15,8081
|15,9034
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9393
|3,9590
|% -0,05
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|0,89
|
|Altın Gr.
|915
|915
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,95
|25,00
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,20
|