***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.04.2022 10:04
***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019416
BIST
10:072.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -17,12
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.428
10:0714,6749
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0128
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,6846
En Düşük
14,6447
10:0715,9423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0230
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
15,9894
En Düşük
15,9215
10:07924,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,08
|Açılış
|: 924,23
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler10:05
|MIPAZ
|7,19
|3.360.155
|% 6,52
|
|KONKA
|19,24
|14.998.273
|% 6,47
|
|SANKO
|12,09
|10.680.068
|% 6,15
|
|ISFIN
|4,87
|34.576.273
|% 5,41
|
|IHAAS
|15,90
|3.658.225
|% 4,88
|
|OYLUM
|2,33
|61.514
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|6.441.745
|% -10,00
|
|VKGYO
|2,15
|2.664.339
|% -4,87
|
|GZNMI
|37,60
|1.115.681
|% -4,81
|
|FORMT
|1,43
|466.562
|% -4,03
|
|KRDMD
|16,26
|118.513.936
|% 0,43
|
|KOZAL
|158,90
|98.580.091
|% 1,73
|
|THYAO
|36,26
|93.336.167
|% 0,28
|
|SISE
|17,05
|86.366.987
|% -0,06
|
|DOHOL
|3,97
|81.712.324
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,73
|68.958.459
|% -1,09
|
|DOHOL
|3,97
|81.712.324
|% 1,02
|
|YKBNK
|4,93
|81.535.755
|% -1,79
|
|YGYO
|0,86
|13.693.423
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|17.425.216
|% -0,85
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6691
|14,6758
|% 0,09
|
|Euro
|15,9286
|15,9440
|% -0,13
|
|Sterlin
|19,0369
|19,1324
|% -0,05
|
|Frank
|15,6701
|15,7645
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9029
|3,9225
|% 0,12
|
|10:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.958
|4,25
|
|Altın Gr.
|924
|924
|3,06
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,87
|