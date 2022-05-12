***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 10:12
***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029594
BIST
10:152.418
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -36,19
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.409
10:1515,3761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0742
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
|
15,3763
En Düşük
15,2578
10:1516,1734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0394
|Açılış
|: 16,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
10:15912,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,17
|Açılış
|: 912,81
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
914,34
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler10:15
|IMASM
|29,16
|3.174.766
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|13.159.676
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,77
|25.402.906
|% 8,68
|
|ULUUN
|10,99
|77.784.515
|% 5,88
|
|GLBMD
|6,86
|3.522.208
|% 5,54
|
|LIDFA
|6,21
|361.819
|% -10,00
|
|SELVA
|12,82
|276.579
|% -9,97
|
|KAPLM
|70,55
|7.545.451
|% -8,79
|
|PKENT
|190,30
|8.978.843
|% -7,85
|
|OYAYO
|8,67
|296.577
|% -7,37
|
|THYAO
|41,62
|335.424.061
|% -1,37
|
|SISE
|19,66
|309.689.859
|% -1,50
|
|KRDMD
|16,37
|183.494.236
|% -1,80
|
|GARAN
|15,00
|172.117.742
|% 0,13
|
|YKBNK
|4,64
|170.540.634
|% -1,28
|
|YKBNK
|4,64
|170.540.634
|% -1,28
|
|EKGYO
|2,69
|90.912.974
|% -2,18
|
|DOHOL
|3,60
|77.516.877
|% -1,37
|
|SISE
|19,66
|309.689.859
|% -1,50
|
|ODAS
|2,37
|33.570.710
|% -3,27
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3696
|15,3761
|% 0,48
|
|Euro
|16,1242
|16,1734
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,7296
|18,8236
|% 0,22
|
|Frank
|15,4003
|15,4930
|% 0,43
|
|Riyal
|4,0868
|4,1073
|% 0,47
|
|10:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,42
|
|Altın Gr.
|912
|912
|0,58
|
|Cumhuriyet
|6.169
|6.263
|16,00
|
|Tam
|6.134
|6.292
|7,45
|
|Yarım
|2.965
|3.044
|3,60
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|21,28
|21,31
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,55
|-0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,08
|