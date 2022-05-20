***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2022 10:08
***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031382
BIST
11:372.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -1,49
|Açılış
|: 2.390
|
|Önceki Kapanış
|: 2.394
|
2.407
En Düşük
2.384
11:3715,9788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,1369
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9863
En Düşük
15,8375
11:3716,9235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0873
|Açılış
|: 16,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
16,9235
En Düşük
16,7772
11:37947,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 7,37
|Açılış
|: 947,88
|
|Önceki Kapanış
|: 940,51
|
949,33
En Düşük
937,32
BIST En Aktif Hisseler11:37
|IMASM
|46,90
|19.424.970
|% 9,99
|
|LIDFA
|6,69
|6.710.886
|% 9,85
|
|GRNYO
|2,48
|2.806.924
|% 9,73
|
|GENTS
|4,68
|30.976.851
|% 8,33
|
|ORCAY
|23,54
|83.255.914
|% 7,49
|
|PAMEL
|96,25
|4.022.179
|% -9,03
|
|OZRDN
|9,90
|1.618.066
|% -6,95
|
|ULUSE
|179,70
|28.294.363
|% -6,41
|
|MEPET
|4,62
|14.497.160
|% -6,10
|
|SMRTG
|21,74
|58.361.912
|% -5,97
|
|GARAN
|16,27
|1.723.974.537
|% 3,96
|
|THYAO
|42,52
|977.633.743
|% 0,28
|
|AKBNK
|8,15
|827.000.420
|% 0,49
|
|YKBNK
|4,42
|658.225.448
|% 0,68
|
|SISE
|19,82
|570.721.757
|% -0,45
|
|YKBNK
|4,42
|658.225.448
|% 0,68
|
|SKBNK
|1,18
|138.272.674
|% 0,85
|
|GARAN
|16,27
|1.723.974.537
|% 3,96
|
|AKBNK
|8,15
|827.000.420
|% 0,49
|
|EKGYO
|2,65
|214.535.464
|% 1,15
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9714
|15,9788
|% 0,86
|
|Euro
|16,9046
|16,9235
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,8558
|19,9554
|% 0,57
|
|Frank
|16,3296
|16,4280
|% 0,46
|
|Riyal
|4,2450
|4,2663
|% 0,58
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|2,49
|
|Altın Gr.
|948
|948
|7,37
|
|Cumhuriyet
|6.255
|6.349
|20,00
|
|Tam
|6.237
|6.402
|44,26
|
|Yarım
|3.015
|3.097
|21,41
|
|Çeyrek
|1.512
|1.548
|10,71
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,10
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,19
|
Seans Raporu
11:37
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