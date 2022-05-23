***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.05.2022 13:05
***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031705
BIST
14:012.361
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -10,98
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.359
14:0115,7757
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0971
|Açılış
|: 15,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
14:0116,8596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0585
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
14:01943,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,93
|Açılış
|: 943,49
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
942,25
BIST En Aktif Hisseler14:01
|IMASM
|51,55
|7.135.814
|% 9,91
|
|DERHL
|6,77
|17.063.686
|% 9,90
|
|LIDFA
|7,35
|13.692.109
|% 9,87
|
|EMNIS
|24,06
|268.540
|% 9,86
|
|DAGHL
|25,98
|2.950.329
|% 9,71
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|ORCAY
|18,12
|72.193.134
|% -8,07
|
|POLTK
|650,40
|23.572.974
|% -7,48
|
|OZRDN
|9,45
|1.267.191
|% -5,50
|
|ERSU
|4,07
|19.126.804
|% -5,13
|
|THYAO
|42,92
|1.939.886.543
|% 0,14
|
|ASELS
|23,36
|1.289.332.649
|% 2,55
|
|GARAN
|15,81
|1.153.948.675
|% -2,71
|
|SISE
|18,98
|1.012.033.123
|% -2,27
|
|KARSN
|5,79
|853.301.352
|% 2,84
|
|SKBNK
|1,26
|328.830.119
|% 5,00
|
|KARSN
|5,79
|853.301.352
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,35
|552.750.182
|% 0,46
|
|EKGYO
|2,58
|277.754.678
|% -1,90
|
|TSKB
|1,94
|141.878.133
|% 0,52
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7687
|15,7757
|% -0,61
|
|Euro
|16,8378
|16,8596
|% 0,35
|
|Sterlin
|19,7895
|19,8888
|% 0,11
|
|Frank
|16,2605
|16,3584
|% 0,26
|
|Riyal
|4,1934
|4,2144
|% -0,60
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|13,70
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.287
|6.382
|-2,00
|
|Tam
|6.250
|6.408
|-4,40
|
|Yarım
|3.021
|3.100
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.515
|1.550
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,16
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,11
|