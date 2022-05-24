***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.05.2022 11:05
***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031965
BIST
14:112.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 16,39
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:1116,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2052
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:1117,2903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2543
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:11962,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 13,93
|Açılış
|: 962,72
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:09
|KGYO
|4,76
|1.726.923
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.599.836
|% 9,83
|
|DITAS
|25,08
|15.137.697
|% 8,57
|
|ORCAY
|19,72
|93.817.191
|% 8,29
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|SELVA
|9,25
|17.039.689
|% -9,31
|
|NUGYO
|6,35
|141.791.279
|% -4,94
|
|SEYKM
|7,75
|50.368.256
|% -4,32
|
|ESCOM
|12,75
|15.171.616
|% -4,14
|
|MNDRS
|3,15
|12.262.710
|% -3,96
|
|GARAN
|15,31
|1.680.968.021
|% 0,92
|
|THYAO
|42,98
|1.526.493.001
|% 0,05
|
|SISE
|19,77
|993.056.526
|% 2,17
|
|KARSN
|6,05
|956.274.499
|% 5,22
|
|KRDMD
|14,36
|876.633.105
|% 0,98
|
|KARSN
|6,05
|956.274.499
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,57
|395.521.325
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,28
|160.853.466
|% 0,79
|
|GARAN
|15,31
|1.680.968.021
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,38
|451.353.230
|% -0,45
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1191
|16,1271
|% 1,27
|
|Euro
|17,2689
|17,2913
|% 1,50
|
|Sterlin
|20,1000
|20,2008
|% 0,61
|
|Frank
|16,6223
|16,7225
|% 1,22
|
|Riyal
|4,2847
|4,3062
|% 1,27
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,53
|
|Altın Gr.
|961
|962
|12,80
|
|Cumhuriyet
|6.384
|6.480
|106,00
|
|Tam
|6.357
|6.518
|111,59
|
|Yarım
|3.073
|3.153
|53,97
|
|Çeyrek
|1.541
|1.576
|26,99
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,30
|