***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2022 14:00
***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032659
BIST
14:092.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 19,88
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.438
En Düşük
2.421
14:0916,3842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0196
|Açılış
|: 16,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,4688
En Düşük
16,3099
14:0917,5897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1202
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4300
|
17,6499
En Düşük
17,4484
14:09973,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,35
|Açılış
|: 973,42
|
|Önceki Kapanış
|: 974,77
|
977,51
En Düşük
969,93
BIST En Aktif Hisseler14:07
|MPARK
|33,24
|27.226.880
|% 9,99
|
|RODRG
|16,00
|3.474.583
|% 9,97
|
|POLHO
|4,89
|163.117.314
|% 9,89
|
|LIDFA
|9,11
|11.026.106
|% 9,89
|
|ALKA
|42,80
|73.594.846
|% 8,80
|
|KZBGY
|75,35
|41.094.054
|% -9,71
|
|IMASM
|42,88
|7.826.078
|% -7,39
|
|MEPET
|3,86
|27.901.483
|% -5,16
|
|AYES
|21,02
|223.718
|% -4,54
|
|MZHLD
|54,85
|4.168.324
|% -4,53
|
|THYAO
|42,98
|2.097.409.830
|% 0,75
|
|SISE
|20,98
|1.322.292.790
|% -0,29
|
|ARCLK
|79,50
|1.187.028.245
|% 6,85
|
|ASELS
|23,86
|764.332.058
|% 0,85
|
|KOZAL
|192,20
|743.252.149
|% 2,62
|
|SKBNK
|1,32
|239.601.992
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,61
|341.616.441
|% 0,38
|
|HALKB
|5,63
|720.973.071
|% -0,53
|
|DOHOL
|3,71
|345.197.515
|% 1,64
|
|YKBNK
|4,50
|292.867.573
|% -0,44
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3807
|16,3884
|% 0,15
|
|Euro
|17,5707
|17,5988
|% 0,74
|
|Sterlin
|20,6150
|20,7184
|% 0,48
|
|Frank
|17,0295
|17,1321
|% 0,55
|
|Riyal
|4,3577
|4,3796
|% 0,22
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-7,28
|
|Altın Gr.
|973
|973
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|6.465
|6.562
|-7,00
|
|Tam
|6.430
|6.592
|-12,17
|
|Yarım
|3.108
|3.189
|-5,89
|
|Çeyrek
|1.559
|1.594
|-2,94
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,08
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,67
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Seans Raporu
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