***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2022 10:10
***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047265
BIST
10:522.535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,58
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.538
En Düşük
2.524
10:5217,7532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0434
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7550
|
17,7963
En Düşük
17,6262
10:5218,0212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1103
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
10:52980,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,02
|Açılış
|: 979,85
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,81
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler10:52
|KLRHO
|16,28
|34.894.152
|% 10,00
|
|CANTE
|55,10
|20.998.397
|% 7,62
|
|EGEPO
|11,28
|5.541.913
|% 7,33
|
|PEKGY
|1,43
|32.699.713
|% 6,72
|
|ULUUN
|26,96
|238.676.224
|% 6,56
|
|UFUK
|94,20
|2.708.825
|% -4,75
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|ORCAY
|18,02
|49.291.387
|% -3,33
|
|DOBUR
|49,30
|3.128.567
|% -2,95
|
|ICBCT
|5,51
|8.192.444
|% -2,82
|
|THYAO
|51,80
|844.956.633
|% 0,39
|
|SISE
|21,46
|505.787.409
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,08
|260.197.441
|% 1,99
|
|ULUUN
|26,96
|238.676.224
|% 6,56
|
|TUPRS
|251,70
|213.579.739
|% 1,04
|
|EKGYO
|3,08
|260.197.441
|% 1,99
|
|ODAS
|3,67
|209.824.882
|% -0,54
|
|SKBNK
|1,37
|67.602.159
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,74
|140.712.320
|% 2,47
|
|TSKB
|2,33
|86.683.336
|% 1,30
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7452
|17,7532
|% 0,25
|
|Euro
|18,0052
|18,0212
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,1297
|21,2356
|% -0,35
|
|Frank
|18,2647
|18,3747
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7123
|4,7360
|% 0,23
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|-3,15
|
|Altın Gr.
|979
|979
|0,48
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.651
|6.720
|-42,00
|
|Yarım
|3.241
|3.289
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,07
|