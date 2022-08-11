***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2022 11:28
***OLMK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OLMK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054492
BIST
12:582.854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 24,07
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.877
En Düşük
2.835
12:5817,9615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0925
|Açılış
|: 17,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
12:5818,5808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1660
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5942
En Düşük
18,3586
12:581.033,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.033,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.034,02
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler12:56
|BARMA
|43,56
|6.620.031
|% 10,00
|
|ATSYH
|97,65
|764.014
|% 9,97
|
|KIMMR
|4,24
|41.642.758
|% 9,84
|
|IZMDC
|2,69
|144.060.728
|% 9,80
|
|ASUZU
|288,80
|112.183.661
|% 9,15
|
|TIRE
|20,04
|176.304.652
|% -9,07
|
|PAMEL
|189,60
|11.079.002
|% -8,85
|
|DOCO
|1.402,00
|21.884.835
|% -8,84
|
|OLMK
|11,69
|34.544.512
|% -8,67
|
|KAPLM
|65,10
|324.849
|% -8,05
|
|THYAO
|60,60
|3.860.725.939
|% 0,75
|
|YKBNK
|5,53
|1.268.103.226
|% 2,22
|
|SISE
|24,32
|1.200.497.639
|% 1,33
|
|AKBNK
|9,99
|1.177.908.158
|% 1,94
|
|SASA
|53,10
|1.122.907.285
|% 0,57
|
|YKBNK
|5,53
|1.268.103.226
|% 2,22
|
|EKGYO
|3,61
|762.455.439
|% -0,55
|
|DOHOL
|4,19
|676.553.793
|% 0,00
|
|ISCTR
|6,15
|927.588.693
|% 1,82
|
|ALBRK
|1,73
|249.757.144
|% 8,12
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9581
|17,9641
|% 0,53
|
|Euro
|18,5763
|18,5869
|% 0,93
|
|Sterlin
|21,8800
|21,9897
|% 0,53
|
|Frank
|19,0099
|19,1245
|% 0,69
|
|Riyal
|4,7652
|4,7891
|% 0,54
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,44
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|2,70
|
|Cumhuriyet
|6.892
|6.996
|-19,00
|
|Tam
|6.922
|6.971
|-13,00
|
|Yarım
|3.373
|3.408
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.692
|1.703
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,55
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|0,00
|
|B. Petrol
|98,31
|98,31
|0,91
|