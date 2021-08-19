***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-92.124.422 92.124.422 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -29.660.454 -29.660.454 -29.660.454Sermaye Arttırımı165.000.000 152.890 165.152.890Dönem Sonu Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -5.014.400 14.624.344 43.817.917 -29.660.454 361.632.624 361.632.624Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 43.817.917 -12.956.840 375.045.038 375.045.038Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerTransferler-12.956.840 12.956.840 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 81.827.113 81.827.113 81.827.113Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 30.861.077 81.827.113 456.872.151 456.872.151Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.757.380 -59.817.241Dönem Karı (Zararı)81.827.113 -29.660.454Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler28.354.457 35.382.582Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-15 13.465.047 12.178.882Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.589.322 5.549.881Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.931.850 4.832.374Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 657.472 717.507Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-7.413.234 12.747.222Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 5.694.399 2.833.274Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13-14 -13.107.633 9.913.948Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.917.237 7.421.809Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -2.967.932 -958.719Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 8.885.169 8.380.528Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15 1.536.356 3.082.778Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -5.545.574Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -5.545.574Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 15.714.330 689.180Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.454.601 -741.596Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -741.596Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler10 -5.454.601 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-93.428.442 -57.658.601Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-182.150.503 -26.462.608Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-193.176.676 -49.480.728Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler284.861.108 30.705.028Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.671.646 -2.992.035İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.290.725 -9.428.258Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-697.031 -9.428.258Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-593.694 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları16.753.128 -51.936.473Ödenen Faiz-8.334.524 -6.113.053Alınan Faiz2.967.932 958.719Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -3.629.156 -2.726.434Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI23.637.708 1.596.563Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.697.714Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.697.714Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.895.671 -8.750.704Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -1.816.932 -8.750.704Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 27.500.000 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-1.966.621 7.649.553Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-1.966.621 7.649.553FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI30.320.730 100.818.632Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 165.152.890Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 165.152.890Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri41.655.668 105.000.000Kredilerden Nakit Girişleri12 41.655.668 105.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.000.000 -164.335.278Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -5.000.000 -164.335.278Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -6.334.938 -4.998.980YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.715.818 42.597.954NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)61.715.818 42.597.954DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.075.850 8.532.804DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 75.791.668 51.130.758Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 75.791.668 14.075.850Ticari Alacaklar656.327.586 478.108.933İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 253.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 656.327.586 477.855.535Diğer Alacaklar1.738.002 1.689.969İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.738.002 1.689.969Stoklar8 388.492.730 195.973.526Peşin Ödenmiş Giderler9 8.609.286 2.333.925Diğer Dönen Varlıklar4.689.159 10.347.101ARA TOPLAM1.135.648.431 702.529.304TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.135.648.431 702.529.304DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 407.870 22.453.269Maddi Duran Varlıklar11 202.190.738 209.471.484Kullanım Hakkı Varlıkları15 13.088.177 14.826.049Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.163.567 1.409.856Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.163.567 1.409.856Peşin Ödenmiş Giderler9 2.243.843 277.222Ertelenmiş Vergi Varlığı19 9.920.779 26.953.176TOPLAM DURAN VARLIKLAR229.014.974 275.391.056TOPLAM VARLIKLAR1.364.663.405 977.920.360KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 164.484.541 128.021.070Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.292.247 8.821.278İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10.292.247 8.821.278Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 10.292.247 8.821.278Ticari Borçlar6 671.378.104 386.516.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 19.007.503 136.786.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar652.370.601 249.730.878Diğer Borçlar7.563.224 9.270.030İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 7.563.224 9.270.030Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 287.614 259.343Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 3.775.605 0Kısa Vadeli Karşılıklar16.043.212 29.744.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 9.186.883 15.791.569Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 6.856.329 13.952.970Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.889 0ARA TOPLAM873.831.436 562.633.256TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER873.831.436 562.633.256UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7.182.432 10.436.251İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7.182.432 10.436.251Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 7.182.432 10.436.251Uzun Vadeli Karşılıklar26.423.020 24.357.777Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 26.423.020 24.357.777Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 354.366 5.448.038TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.959.818 40.242.066TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER907.791.254 602.875.322ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar456.872.151 375.045.038Ödenmiş Sermaye16 247.102.500 247.102.500Sermaye Düzeltme Farkları90.762.717 90.762.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.305.600 -8.305.600Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.305.600 -8.305.600Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.305.600 -8.305.600Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 14.624.344 14.624.344Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30.861.077 43.817.917Net Dönem Karı veya Zararı81.827.113 -12.956.840TOPLAM ÖZKAYNAKLAR456.872.151 375.045.038TOPLAM KAYNAKLAR1.364.663.405 977.920.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 959.916.346 548.267.550 495.035.536 280.044.734Satışların Maliyeti17 -772.933.751 -458.799.344 -397.124.546 -228.935.569TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)186.982.595 89.468.206 97.910.990 51.109.165BRÜT KAR (ZARAR)186.982.595 89.468.206 97.910.990 51.109.165Genel Yönetim Giderleri-50.228.994 -53.630.834 -21.629.831 -23.917.290Pazarlama Giderleri-38.286.345 -30.434.764 -19.642.686 -14.788.417Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.073.458 -1.613.233 -1.058.178 -764.245Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17.840.423 13.010.011 9.588.916 8.103.154Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-16.230.142 -39.090.447 -8.100.408 -18.055.164ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)98.004.079 -22.291.061 57.068.803 1.687.203Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler5.454.601 975.756 5.454.601 358.634Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -234.160 0 841.966FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)103.458.680 -21.549.465 62.523.404 2.887.803Finansman Gelirleri18 2.967.932 958.719 1.815.225 598.192Finansman Giderleri18 -8.885.169 -8.380.528 -5.543.029 -3.050.583SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)97.541.443 -28.971.274 58.795.600 435.412Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.714.330 -689.180 -17.042.759 518.705Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -3.775.605 0 -3.775.605 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -11.938.725 -689.180 -13.267.154 518.705SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)81.827.113 -29.660.454 41.752.841 954.117DÖNEM KARI (ZARARI)81.827.113 -29.660.454 41.752.841 954.117Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları81.827.113 -29.660.454 41.752.841 954.117Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,33110000 -0,16610000 0,16900000 0,00390000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)81.827.113 -29.660.454 41.752.841 954.117Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları81.827.113 -29.660.454 41.752.841 954.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959541BIST