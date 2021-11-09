***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 21:08
***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-92.124.422 92.124.422 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -33.909.750 -33.909.750 -33.909.750
Sermaye Arttırımı
165.000.000 152.890 165.152.890
Dönem Sonu Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -5.014.400 14.624.344 43.817.917 -33.909.750 357.383.328 357.383.328
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 43.817.917 -12.956.840 375.045.038 375.045.038
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
-12.956.840 12.956.840 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 113.374.525 113.374.525 113.374.525
Sermaye Arttırımı
0
Dönem Sonu Bakiyeler
247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 30.861.077 113.374.525 488.419.563 488.419.563
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.898.335 -76.410.879
Dönem Karı (Zararı)
113.374.525 -33.909.750
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.899.330 44.172.567
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-15 19.501.886 19.348.426
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.750.955 3.865.678
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.713.713 2.955.601
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.037.242 910.077
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.598.450 15.015.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.032.774 3.680.637
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13-14 -5.434.324 11.334.865
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.224.525 9.041.229
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
18 -6.304.922 -1.932.193
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
18 14.529.447 10.973.422
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
15 1.447.309 3.677.543
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.539.155 -5.545.574
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.539.155 -5.545.574
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 15.156.103 582.269
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.240.743 -1.812.506
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-828.323 -1.812.506
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 -5.412.420 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-172.909.072 -76.074.400
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-196.147.348 -53.657.462
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-152.589.380 -27.768.219
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
174.131.866 6.184.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.036.827 -1.170.863
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.732.617 337.447
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
3.461.311 549.447
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-728.694 -212.000
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.635.217 -65.811.583
Ödenen Faiz
-13.393.559 -8.805.407
Alınan Faiz
6.304.922 1.932.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -4.174.481 -3.726.082
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
21.140.811 664.108
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
828.323 3.977.742
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
828.323 3.977.742
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.105.845 -12.512.288
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -6.623.477 -12.512.288
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-482.368 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 27.500.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-81.667 9.198.654
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-81.667 9.198.654
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.541.829 98.344.859
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 165.152.890
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 165.152.890
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.037.128 105.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
12 41.037.128 105.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.000.000 -164.264.914
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
12 -10.000.000 -164.264.914
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -9.495.299 -7.543.117
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.784.305 22.598.088
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.784.305 22.598.088
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 14.075.850 8.532.804
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 28.860.155 31.130.892
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 28.860.155 14.075.850
Ticari Alacaklar
670.542.568 478.108.933
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 253.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 670.542.568 477.855.535
Diğer Alacaklar
1.951.242 1.689.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.951.242 1.689.969
Türev Araçlar
24 1.539.155
Stoklar
8 347.525.664 195.973.526
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.193.619 2.333.925
Diğer Dönen Varlıklar
6.495.185 10.347.101
ARA TOPLAM
1.060.107.588 702.529.304
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.060.107.588 702.529.304
DURAN VARLIKLAR
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 365.689 22.453.269
Maddi Duran Varlıklar
11 202.458.338 209.471.484
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 11.645.802 14.826.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.398.324 1.409.856
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.398.324 1.409.856
Peşin Ödenmiş Giderler
9 358.889 277.222
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 10.451.752 26.953.176
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
226.678.794 275.391.056
TOPLAM VARLIKLAR
1.286.786.382 977.920.360
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 159.058.198 128.021.070
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.119.136 8.821.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12.119.136 8.821.278
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 12.119.136 8.821.278
Ticari Borçlar
6 560.648.862 386.516.996
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 46.775.707 136.786.118
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
513.873.155 249.730.878
Diğer Borçlar
8.206.664 9.270.030
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 8.206.664 9.270.030
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 285.882 259.343
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 3.775.605 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
23.581.521 29.744.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 10.827.470 15.791.569
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 12.754.051 13.952.970
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
767.675.868 562.633.256
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
767.675.868 562.633.256
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.147.769 10.436.251
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.147.769 10.436.251
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 3.147.769 10.436.251
Uzun Vadeli Karşılıklar
27.216.070 24.357.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 27.216.070 24.357.777
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 327.112 5.448.038
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.690.951 40.242.066
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
798.366.819 602.875.322
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
488.419.563 375.045.038
Ödenmiş Sermaye
16 247.102.500 247.102.500
Sermaye Düzeltme Farkları
90.762.717 90.762.717
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.305.600 -8.305.600
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.305.600 -8.305.600
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.305.600 -8.305.600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 14.624.344 14.624.344
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30.861.077 43.817.917
Net Dönem Karı veya Zararı
113.374.525 -12.956.840
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
488.419.563 375.045.038
TOPLAM KAYNAKLAR
1.286.786.382 977.920.360
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 1.466.756.954 838.031.370 506.840.608 289.763.820
Satışların Maliyeti
17 -1.197.009.447 -704.194.779 -424.075.696 -245.395.435
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
269.747.507 133.836.591 82.764.912 44.368.385
BRÜT KAR (ZARAR)
269.747.507 133.836.591 82.764.912 44.368.385
Genel Yönetim Giderleri
-79.820.868 -73.191.439 -29.591.874 -19.560.605
Pazarlama Giderleri
-56.338.653 -45.979.974 -18.052.308 -15.545.210
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.225.797 -2.389.693 -1.152.339 -776.460
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
26.131.972 17.413.249 8.291.549 4.403.238
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-26.021.932 -55.787.491 -9.791.790 -16.697.044
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
130.472.229 -26.098.757 32.468.150 -3.807.696
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
6.325.109 2.139.048 870.508 1.163.292
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-42.185 -326.542 -42.185 -92.382
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
136.755.153 -24.286.251 33.296.473 -2.736.786
Finansman Gelirleri
18 6.304.922 1.932.193 3.336.990 973.474
Finansman Giderleri
18 -14.529.447 -10.973.422 -5.644.278 -2.592.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
128.530.628 -33.327.480 30.989.185 -4.356.206
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.156.103 -582.270 558.227 106.910
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.775.605 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 -11.380.498 -582.270 558.227 106.910
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
113.374.525 -33.909.750 31.547.412 -4.249.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
113.374.525 -33.909.750 31.547.412 -4.249.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
113.374.525 -33.909.750 31.547.412 -4.249.296
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,45881577 -0,16610000 0,12766934 -0,01720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.374.525 -33.909.750 31.547.412 -4.249.296
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
113.374.525 -33.909.750 31.547.412 -4.249.296
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976638
BIST