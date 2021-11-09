***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler82.102.500 90.609.827 -5.014.400 14.624.344 135.942.339 -92.124.422 226.140.188 226.140.188Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-92.124.422 92.124.422 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 -33.909.750 -33.909.750 -33.909.750Sermaye Arttırımı165.000.000 152.890 165.152.890Dönem Sonu Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -5.014.400 14.624.344 43.817.917 -33.909.750 357.383.328 357.383.328Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 43.817.917 -12.956.840 375.045.038 375.045.038Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerTransferler-12.956.840 12.956.840 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 113.374.525 113.374.525 113.374.525Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 30.861.077 113.374.525 488.419.563 488.419.563Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-27.898.335 -76.410.879Dönem Karı (Zararı)113.374.525 -33.909.750Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler42.899.330 44.172.567Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-15 19.501.886 19.348.426Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.750.955 3.865.678Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 3.713.713 2.955.601Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.037.242 910.077Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.598.450 15.015.502Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 7.032.774 3.680.637Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13-14 -5.434.324 11.334.865Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.224.525 9.041.229Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -6.304.922 -1.932.193Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 14.529.447 10.973.422Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15 1.447.309 3.677.543Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.539.155 -5.545.574Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-1.539.155 -5.545.574Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 15.156.103 582.269Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.240.743 -1.812.506Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-828.323 -1.812.506Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler10 -5.412.420 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-172.909.072 -76.074.400Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-196.147.348 -53.657.462Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-152.589.380 -27.768.219Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler174.131.866 6.184.697Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.036.827 -1.170.863İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.732.617 337.447Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)3.461.311 549.447Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-728.694 -212.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.635.217 -65.811.583Ödenen Faiz-13.393.559 -8.805.407Alınan Faiz6.304.922 1.932.193Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -4.174.481 -3.726.082Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI21.140.811 664.108Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri828.323 3.977.742Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri828.323 3.977.742Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.105.845 -12.512.288Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -6.623.477 -12.512.288Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-482.368 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 27.500.000 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-81.667 9.198.654Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-81.667 9.198.654FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.541.829 98.344.859Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 165.152.890Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 165.152.890Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri41.037.128 105.000.000Kredilerden Nakit Girişleri12 41.037.128 105.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-10.000.000 -164.264.914Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 -10.000.000 -164.264.914Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -9.495.299 -7.543.117YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.784.305 22.598.088NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.784.305 22.598.088DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.075.850 8.532.804DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 28.860.155 31.130.892Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 28.860.155 14.075.850Ticari Alacaklar670.542.568 478.108.933İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 253.398İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 670.542.568 477.855.535Diğer Alacaklar1.951.242 1.689.969İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.951.242 1.689.969Türev Araçlar24 1.539.155Stoklar8 347.525.664 195.973.526Peşin Ödenmiş Giderler9 3.193.619 2.333.925Diğer Dönen Varlıklar6.495.185 10.347.101ARA TOPLAM1.060.107.588 702.529.304TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.060.107.588 702.529.304DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 365.689 22.453.269Maddi Duran Varlıklar11 202.458.338 209.471.484Kullanım Hakkı Varlıkları15 11.645.802 14.826.049Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.398.324 1.409.856Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.398.324 1.409.856Peşin Ödenmiş Giderler9 358.889 277.222Ertelenmiş Vergi Varlığı19 10.451.752 26.953.176TOPLAM DURAN VARLIKLAR226.678.794 275.391.056TOPLAM VARLIKLAR1.286.786.382 977.920.360KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 159.058.198 128.021.070Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.119.136 8.821.278İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.119.136 8.821.278Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 12.119.136 8.821.278Ticari Borçlar6 560.648.862 386.516.996İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 46.775.707 136.786.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar513.873.155 249.730.878Diğer Borçlar8.206.664 9.270.030İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 8.206.664 9.270.030Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 285.882 259.343Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 3.775.605 0Kısa Vadeli Karşılıklar23.581.521 29.744.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 10.827.470 15.791.569Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 12.754.051 13.952.970Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM767.675.868 562.633.256TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER767.675.868 562.633.256UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar3.147.769 10.436.251İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3.147.769 10.436.251Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 3.147.769 10.436.251Uzun Vadeli Karşılıklar27.216.070 24.357.777Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 27.216.070 24.357.777Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 327.112 5.448.038TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.690.951 40.242.066TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER798.366.819 602.875.322ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar488.419.563 375.045.038Ödenmiş Sermaye16 247.102.500 247.102.500Sermaye Düzeltme Farkları90.762.717 90.762.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-8.305.600 -8.305.600Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.305.600 -8.305.600Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.305.600 -8.305.600Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 14.624.344 14.624.344Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları30.861.077 43.817.917Net Dönem Karı veya Zararı113.374.525 -12.956.840TOPLAM ÖZKAYNAKLAR488.419.563 375.045.038TOPLAM KAYNAKLAR1.286.786.382 977.920.360Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.466.756.954 838.031.370 506.840.608 289.763.820Satışların Maliyeti17 -1.197.009.447 -704.194.779 -424.075.696 -245.395.435TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)269.747.507 133.836.591 82.764.912 44.368.385BRÜT KAR (ZARAR)269.747.507 133.836.591 82.764.912 44.368.385Genel Yönetim Giderleri-79.820.868 -73.191.439 -29.591.874 -19.560.605Pazarlama Giderleri-56.338.653 -45.979.974 -18.052.308 -15.545.210Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.225.797 -2.389.693 -1.152.339 -776.460Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.131.972 17.413.249 8.291.549 4.403.238Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-26.021.932 -55.787.491 -9.791.790 -16.697.044ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)130.472.229 -26.098.757 32.468.150 -3.807.696Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler6.325.109 2.139.048 870.508 1.163.292Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-42.185 -326.542 -42.185 -92.382FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)136.755.153 -24.286.251 33.296.473 -2.736.786Finansman Gelirleri18 6.304.922 1.932.193 3.336.990 973.474Finansman Giderleri18 -14.529.447 -10.973.422 -5.644.278 -2.592.894SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)128.530.628 -33.327.480 30.989.185 -4.356.206Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-15.156.103 -582.270 558.227 106.910Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -3.775.605 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -11.380.498 -582.270 558.227 106.910SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)113.374.525 -33.909.750 31.547.412 -4.249.296DÖNEM KARI (ZARARI)113.374.525 -33.909.750 31.547.412 -4.249.296Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları113.374.525 -33.909.750 31.547.412 -4.249.296Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,45881577 -0,16610000 0,12766934 -0,01720000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)113.374.525 -33.909.750 31.547.412 -4.249.296Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları113.374.525 -33.909.750 31.547.412 -4.249.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976638BIST