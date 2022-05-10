***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 43.817.917 -12.956.840 375.045.038 375.045.038Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-12.956.840 12.956.840 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 40.074.272 40.074.272 40.074.272Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -8.305.600 14.624.344 30.861.077 40.074.272 415.119.310 415.119.310Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -21.478.482 14.624.344 30.861.077 232.504.267 594.376.423 594.376.423Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerTransferler232.504.267 -232.504.267 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 174.599.882 174.599.882 174.599.882Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler247.102.500 90.762.717 -21.478.482 14.624.344 263.365.344 174.599.882 768.976.305 768.976.305Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-353.150.788 -5.909.882Dönem Karı (Zararı)174.599.882 40.074.272Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.886.447 15.143.316Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11-15 6.368.571 6.691.249Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler6.251.886 3.324.426Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 4.444.847 2.601.462Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.807.039 722.964Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.725.918 3.472.570Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 2.133.000 3.669.375Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13-14 -407.082 -196.805Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.210.909 2.189.433Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -1.703.513 -1.152.707Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 17.914.422 3.342.140Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler15 1.220.751 794.067Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-23.308.207 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-23.308.207 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 26.417.157 -1.328.429Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-538 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-538 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-543.143.062 -56.897.015Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-349.592.792 -125.049.832Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-86.395.482 -17.650.904Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-99.034.348 85.291.012Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler457.746 1.524.479İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.578.186 -1.011.770Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.443.186 -801.770Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-135.000 -210.000Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-333.656.733 -1.679.427Ödenen Faiz-17.654.610 -3.033.167Alınan Faiz1.703.513 1.152.707Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -3.542.958 -2.349.995Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.308.314 -2.501.179Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.112 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.112 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.521.403 -805.957Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -3.521.403 -738.769Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -67.188Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-800.023 -1.695.222Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler-800.023 -1.695.222FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI336.257.821 10.743.359Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri340.035.610 0Kredilerden Nakit Girişleri12 340.035.610 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 12.999.816Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları12 0 12.999.816Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları15 -3.777.789 -2.256.457YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.201.281 2.332.298NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.201.281 2.332.298DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 41.844.464 14.075.850DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 20.643.183 16.408.148Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 20.643.183 41.844.464Ticari Alacaklar1.301.114.445 955.966.500İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.301.114.445 955.966.500Diğer Alacaklar3.809.891 3.176.093İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.809.891 3.176.093Stoklar8 530.796.983 446.208.540Peşin Ödenmiş Giderler9 7.115.857 5.337.394Diğer Dönen Varlıklar27.843.976 21.843.224ARA TOPLAM1.891.324.335 1.474.376.215TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.891.324.335 1.474.376.215DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 365.689 365.689Maddi Duran Varlıklar11 199.657.337 200.324.099Kullanım Hakkı Varlıkları15 8.312.697 9.551.718Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.334.900 1.507.841Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.334.900 1.507.841Peşin Ödenmiş Giderler9 2.416.798 1.616.775Ertelenmiş Vergi Varlığı45.585.587 52.803.919TOPLAM DURAN VARLIKLAR257.673.008 266.170.041TOPLAM VARLIKLAR2.148.997.343 1.740.546.256KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12 485.542.068 145.506.458Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.628.151 14.604.592İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.628.151 14.604.592Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 13.628.151 14.604.592Ticari Borçlar6 765.240.400 864.274.748İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5 206.383.006 134.513.600İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar558.857.394 729.761.148Diğer Borçlar12.396.260 11.972.600İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 12.396.260 11.972.600Türev Araçlar9.485.109 32.793.316Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 388.780 355.072Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29.991.721 10.792.896Kısa Vadeli Karşılıklar18.585.482 19.127.564Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 12.565.604 14.719.927Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 6.019.878 4.407.637Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.104 726ARA TOPLAM1.335.259.075 1.099.427.972TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.335.259.075 1.099.427.972UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.232.113 1.802.053İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.232.113 1.802.053Kiralama İşlemlerinden Borçlar15 1.232.113 1.802.053Uzun Vadeli Karşılıklar43.529.850 44.939.808Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 43.529.850 44.939.808Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER44.761.963 46.741.861TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.380.021.038 1.146.169.833ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar768.976.305 594.376.423Ödenmiş Sermaye16 247.102.500 247.102.500Sermaye Düzeltme Farkları90.762.717 90.762.717Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-21.478.482 -21.478.482Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.478.482 -21.478.482Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-21.478.482 -21.478.482Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 14.624.344 14.624.344Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları263.365.344 30.861.077Net Dönem Karı veya Zararı174.599.882 232.504.267TOPLAM ÖZKAYNAKLAR768.976.305 594.376.423TOPLAM KAYNAKLAR2.148.997.343 1.740.546.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 1.166.168.828 464.880.810Satışların Maliyeti17 -829.208.783 -375.809.205TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)336.960.045 89.071.605BRÜT KAR (ZARAR)336.960.045 89.071.605Genel Yönetim Giderleri-46.128.189 -28.599.163Pazarlama Giderleri-38.810.433 -18.643.659Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 -1.015.280Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24.590.112 8.251.507Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-59.384.125 -8.129.734ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)217.227.410 40.935.276Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4.707 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-4.169 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)217.227.948 40.935.276Finansman Gelirleri18 1.703.513 1.152.707Finansman Giderleri18 -17.914.422 -3.342.140SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)201.017.039 38.745.843Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.417.157 1.328.429Dönem Vergi (Gideri) Geliri-19.198.825 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 -7.218.332 1.328.429SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)174.599.882 40.074.272DÖNEM KARI (ZARARI)174.599.882 40.074.272Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları174.599.882 40.074.272Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,70660000 0,16220000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)174.599.882 40.074.272Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları174.599.882 40.074.272http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028903BIST