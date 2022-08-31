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***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.08.2022 18:45
***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.08.2022
Genel Kurul Tarihi 31.08.2022
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workington Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi
2 - Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
4 - Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi
5 - Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi
6 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Birleşme

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin Bilgilendirme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ne devrolması suretiyle birleşmesi işlemi genel kurul tarafından onaylandı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Birleşme Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun (Kapalı).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Toplantı Tutanağı (Orjinal).pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059177


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 143,00 14.878.007 % 10,00  
EGGUB 279,40 92.491.244 % 10,00  
BRMEN 2,75 1.232.288 % 10,00  
HEDEF 10,34 41.484.847 % 10,00  
SMRTG 37,44 55.395.181 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2012 18,2193 % 0,10  
Euro 18,2910 18,3057 % 0,52  
Sterlin 21,0786 21,1843 % -0,12  
Frank 18,5833 18,6953 % 0,09  
Riyal 4,8287 4,8529 % 0,17  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.713 1.713 -11,18  
Altın Gr. 1.003 1.003 -3,66  
Cumhuriyet 6.707 6.809 -54,00  
Tam 6.723 6.795 -37,00  
Yarım 3.276 3.322 -18,00  
Çeyrek 1.643 1.661 -9,00  
Gümüş.Ons 18,03 18,05 -0,40  
Gümüş Gr. 10,55 10,57 -0,21  
B. Petrol 96,36 96,36 -1,48  
Seans Raporu 18:05
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