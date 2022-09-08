***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Ek AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 03.08.2022Genel Kurul Tarihi 31.08.2022Genel Kurul Saati 13:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.08.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres 199 Plaza Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 199 Workington Şişli/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi2 - Toplantı tutanağının imza edilmesi için toplantı başkanlığına yetki verilmesi3 - Birleşme işlemine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi4 - Ayrılma hakkına ve ayrılma hakkı kullanım sürecine dair pay sahiplerine bilgi verilmesi5 - Birleşme sözleşmesinin ve Şirketimizin Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. birleşmesinin onaylanmasının görüşülmesi6 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriBirleşmeGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Ayrılma Hakkı Kullanım Sürecine İlişkin Bilgilendirme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir bütün olarak Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'ne devrolması suretiyle birleşmesi işlemi genel kurul tarafından onaylandı.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarBirleşme Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun (Kapalı).pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplantı Tutanağı (Orjinal).pdf - TutanakEk AçıklamalarBirleşme işlemi genel kurul tarafından oybirliğiyle onaylandığından, ayrılma hakkı kullanım süreci yürütülmeyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061634BIST