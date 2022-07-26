***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
26.07.2022 15:44
***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Mondi Şirketler Topluluğu üyeleri arasında, 2022 faaliyet yılında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmuştur: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş 'nin Mondi Paper Sales GmbH ile 2022 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen hammadde alım işleminin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2021 yılı finansal tablolarında yer alan aktif toplamının ve brüt satışlar toplamının oranının %10'dan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda belirtilen ilişkili taraflar ile yapılan ve 2022 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları hakkında bilgi sunulmuştur. İç emsal çalışmaları sonucunda Şirketin ilişkili taraflardan yapmış olduğu hammadde alımlarında uygulanan fiyatların piyasa koşulları ve emsal bedel kavramı kapsamında değerlendirilmesi sonucunda hammadde alımları ile ilgili emsallere uygunluk prensibine aykırı bir durum tespit edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047759
BIST
17:002.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,01
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:0017,8619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0898
|Açılış
|: 17,9530
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
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17,8786
En Düşük
17,7280
17:0018,1228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0784
|Açılış
|: 18,2000
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|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:00987,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,11
|Açılış
|: 987,43
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KAPLM
|64,90
|21.063.909
|% 10,00
|
|DOBUR
|57,75
|15.247.614
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|54.256.748
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.880.849
|% 9,97
|
|KLRHO
|16,11
|175.169.241
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|DOGUB
|4,01
|18.964.920
|% -4,75
|
|CEOEM
|10,13
|14.548.066
|% -4,43
|
|THYAO
|49,30
|3.283.068.909
|% -0,48
|
|EKGYO
|3,23
|1.550.009.512
|% 1,89
|
|GARAN
|15,08
|1.073.073.194
|% -3,64
|
|YKBNK
|4,72
|1.037.856.915
|% -1,87
|
|EREGL
|27,72
|1.026.110.756
|% -2,53
|
|EKGYO
|3,23
|1.550.009.512
|% 1,89
|
|SKBNK
|1,58
|503.341.321
|% 6,04
|
|YKBNK
|4,72
|1.037.856.915
|% -1,87
|
|TSKB
|2,47
|525.984.907
|% 1,65
|
|ODAS
|3,75
|509.297.688
|% -1,06
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8570
|17,8644
|% 0,52
|
|Euro
|18,0992
|18,1229
|% -0,43
|
|Sterlin
|21,3831
|21,4904
|% 0,12
|
|Frank
|18,4496
|18,5608
|% 0,51
|
|Riyal
|4,7355
|4,7592
|% 0,39
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-0,90
|
|Altın Gr.
|987
|987
|4,05
|
|Cumhuriyet
|6.621
|6.721
|11,00
|
|Tam
|6.656
|6.713
|-3,00
|
|Yarım
|3.243
|3.282
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.640
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,73
|0,18
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,44
|
Seans Raporu
17:00
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17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 41 kaybederek (% -0.64 ) 2, 706
-
17:15XU100
Endeks 2, 542 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 25, 889.00 milyon TL de
-
17:14ANGEN
Yüzde -3.89 oranında düşüşle 33.56 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 542, 347 adet işlem
-
17:13DOGUB
Yüzde -4.75 oranında düşüşle 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 590, 012 adet işlem
-
17:12CEOEM
Yüzde -4.43 oranında düşüşle 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 389 adet işlem