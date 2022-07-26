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***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

26.07.2022 15:44
***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Mondi Şirketler Topluluğu üyeleri arasında, 2022 faaliyet yılında gerçekleşmesi öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmuştur:     Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (Tebliğ) 10. Maddesine istinaden, Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş 'nin Mondi Paper Sales GmbH ile 2022 yılında gerçekleştirilmesi öngörülen hammadde alım işleminin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolar olan 2021 yılı finansal tablolarında yer alan aktif toplamının ve  brüt satışlar toplamının oranının %10'dan fazlasına ulaşması öngörülmekte olup, işbu raporda belirtilen ilişkili taraflar ile yapılan ve 2022 içerisinde benzer koşullarla devam ettirilmesi öngörülen işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları hakkında bilgi sunulmuştur. İç emsal çalışmaları sonucunda Şirketin ilişkili taraflardan yapmış olduğu hammadde alımlarında uygulanan fiyatların piyasa koşulları ve emsal bedel kavramı kapsamında değerlendirilmesi sonucunda hammadde alımları ile ilgili emsallere uygunluk prensibine aykırı bir durum tespit edilmemiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.    Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047759


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