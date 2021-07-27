***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.07.2021 16:43
***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Hissedarımız Mondi Corrugated B.V. tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır: 31 Mayıs 2021 tarihinde Mondi Corrugated B.V. (), Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin () ödenmiş sermayesinin %90,38'ini temsil eden ve yönetim kontrolü sağlayan 22.334.359.180,5 adet payı iktisap etmiş ve hakim ortak konumuna gelmiştir. "Mondi"
"Olmuksan"
Mondi, hakim ortak olarak, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. Maddesi ve II-26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") hükümleri uyarınca 05/07/2021 - 26/07/2021 tarihleri arasında 10 iş günü süre ile zorunlu pay alım teklifinde bulunmuştur. Zorunlu pay alım teklifi sonucunda, Mondi 155 yatırımcıdan toplam 3.995.301,059 TL nominal değerde toplam 399.530.105,9 adet pay satın almış olup, alınan payların toplam değeri 30.765.016,78 TL'dir. Bunun sonucunda, Mondi'nin Olmuksan'daki pay sahipliği oranı %90,38'den %92,00'ye yükselmiştir. Olmuksan'ın zorunlu pay alım teklifi sonrası ortaklık yapısına ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952029
BIST
17:021.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 9,01
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.349
|
1.361
En Düşük
1.342
17:028,5603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 8,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5832
En Düşük
8,5413
17:0210,1196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1438
En Düşük
10,0795
17:02495,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,40
|Açılış
|: 495,72
|
|Önceki Kapanış
|: 494,32
|
497,04
En Düşük
493,54
BIST En Aktif Hisseler17:02
|VANGD
|5,51
|7.963.903
|% 9,98
|
|IDGYO
|2,32
|14.095.071
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|29.765.884
|% 9,94
|
|SODSN
|23,04
|256.542
|% 9,92
|
|AVHOL
|5,77
|10.330.919
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,15
|11.888
|% -8,00
|
|AKSUE
|8,23
|13.517.053
|% -6,37
|
|UZERB
|34,32
|78.618
|% -6,02
|
|AVOD
|5,37
|6.900.476
|% -4,96
|
|SELVA
|7,04
|33.339.701
|% -4,86
|
|THYAO
|12,51
|916.148.169
|% 1,62
|
|GARAN
|8,18
|644.286.702
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,51
|579.436.068
|% 1,35
|
|SASA
|29,84
|413.542.663
|% 0,54
|
|EREGL
|18,41
|393.159.499
|% 2,05
|
|YKBNK
|2,27
|318.139.296
|% 0,44
|
|KARSN
|3,99
|382.859.075
|% 7,26
|
|PEKGY
|1,00
|94.694.606
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|142.998.209
|% 0,00
|
|GARAN
|8,18
|644.286.702
|% 0,37
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5576
|8,5603
|% 0,09
|
|Euro
|10,1132
|10,1196
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,8050
|11,8642
|% 0,18
|
|Frank
|9,3280
|9,3842
|% 0,29
|
|Riyal
|2,2777
|2,2891
|% 0,18
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,23
|
|Altın Gr.
|496
|496
|2,00
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.278
|3.360
|7,80
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|3,77
|
|Çeyrek
|795
|813
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,08
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,05
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.77 ) 1, 457
-
17:14XU100
Endeks 1, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 9, 170.00 milyon TL de
-
17:12IZFAS
Yüzde 4.73 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 597, 264 adet işlem
-
17:11VANGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 498, 916 adet işlem
-
17:09XU100
Endeks 1, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 9, 100.00 milyon TL de