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***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2022 12:55
***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz üretimi artırmak ve müşterilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla İzmir, Bursa ve Kocaeli'deki mevcut üretim tesislerinde genişleme ve modernizasyona yönelik yatırımlar yapmayı planlamaktadır. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz 21 Nisan 2022 tarihinde, Kemalpaşa OSB Mh. İzmir Kemalpaşa Asfaltı Cad. N73/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde bulunan tesisimize yaklaşık 29.000.000 Euro ve Organize Sanayi Bölgesi 2. Cad. N3 İnegöl / BURSA ve Dilovası OSB 1.Kısım Dicle Cad. N22 41455 Dilovası / KOCAELİ adreslerinde bulunan tesislerimize yaklaşık 5.000.000 Euro genişleme ve modernizasyon yatırımı yapılması yönünde karar almış olup söz konusu yatırım kararı, ulusal ve global ekonomik koşullar dahil olmak üzere planlanan yatırımı etkileyebilecek sair gelişmeler ışığında gözden geçirilebilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022640


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Tam 6.085 6.237 6,74  
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Gümüş Gr. 11,45 11,46 -0,21  
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