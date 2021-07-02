***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu









***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Pay Alım Teklifi Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Teklifi Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi5.1.2021, 18.12.2020, 2.10.2020, 2.04.2021, 31.05.2021, 01.06.2021, 08.06.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın UnvanıMondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel KişiMondi Corrugated B.V.Pay Alım Teklifi Fiyatı (TL)7,7003Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuİş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi05/07/2021Başlangıç Saati09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi26/07/2021Bitiş Saati17:00AçıklamalarHissedarımız Mondi Corrugated B.V. tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır: Onaylanmış Pay Alım Teklifi Bilgi Formu, Kesinleşen Pay Alım Teklifi Fiyatı ve Pay Alım Teklifi Tarihleri31 Mayıs 2021 tarihinde Mondi Corrugated B.V., Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin ("") ödenmiş sermayesinin %90,38'ini temsil eden ve yönetim kontrolü sağlayan 22.334.359.180,5 adet payı iktisap etmiş ve 01 Haziran 2021 tarihinde Olmuksan'ın diğer pay sahiplerinin paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla satın alınmasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu 01/07/2021 tarih ve 33/1011 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır. OlmuksanSermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan Pay Alım Teklifi Bilgi Formuna bu açıklama ekinde yer verilmekte olup, ayrıca Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (www.mondiolmuksan.com.tr) ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.isyatirim.com.tr ) internet sitelerinde de yayınlanacaktır. Pay alım teklifi fiyatı, 1 TL nominal değerli 100 adet Olmuksan payı için, 7,7003 TL ile 0,30 Avro'nun bugün T.C. Merkez Bankasınca açıklanan döviz alış kuru olan 10,2657 kullanılarak hesaplanan TL karşılığı 3,0797 TL'den yüksek olanı şeklinde belirlenerek 7,7003 TL olarak kesinleşmiştir. Fiili pay alım teklifi süresi on (10) işgünüdür. Pay alım teklifi 5 Temmuz 2021 tarihinde başlayacaktır. 15 Temmuz 2021 tarihinin resmi tatil, 19 Temmuz 2021 tarihinin yarım gün tatil ve 20, 21, 22 ve 23 Temmuz 2021 tarihlerinin resmi tatil olması nedeniyle 26 Temmuz 2021 tarihinde sona erecektir. Dolayısıyla pay alım teklifi 05/07/2021 - 26/07/2021 tarihleri arasındaki iş günlerinde gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945950BIST