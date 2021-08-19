***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.08.2021 21:53
***OLMK*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2021
Karar Sayısı
22
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR. 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Sınırlı Denetimden Geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II14.1 sayılı tebliğinin 9.maddesine göre düzenlenmiş ve Yönetim Kurulumuz ‘un 19.08.2021 tarih ve 22 sayılı kararıyla kabul edilmiş Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve bu tablolara ilişkin Dipnotlar ekte gönderilmektedir. İlişikte sunduğumuz 01.01.2021 30.06.2021 faaliyet dönemine ait Finansal Durum Tablosu, Gelir Tablosu, Nakit Akış Tablosu ve Öz Kaynak Değişim Tablolarının ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun bunlara ait açıklamaları içeren raporun SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızdan incelendiğini, işletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Yılmaz Selçuk Selda Ercantan Aksoy Genel Müdür Finans Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959539
BIST
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|| -9,73
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|Açılış
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18:059,9929
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|Önceki Kapanış
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18:05487,78
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 485,66
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|DMSAS
|8,04
|117.269.502
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,20
|3.549.787
|% 13,84
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|EMNIS
|19,00
|184.149
|% -9,95
|
|BRYAT
|381,20
|134.129.344
|% -8,26
|
|SUMAS
|77,00
|657.677
|% -7,78
|
|VAKKO
|10,52
|40.445.536
|% -7,64
|
|YONGA
|21,86
|789.534
|% -7,53
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|THYAO
|12,19
|621.903.544
|% -0,49
|
|SISE
|8,69
|616.210.023
|% 0,81
|
|EREGL
|18,55
|613.980.848
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,84
|420.252.326
|% 0,00
|
|ODAS
|1,43
|219.371.523
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|314.397.905
|% -1,93
|
|GARAN
|9,29
|1.124.982.338
|% -0,96
|
|KRDMD
|7,68
|804.805.767
|% -4,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5278
|8,5294
|% 0,96
|
|Euro
|9,9816
|9,9930
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,5864
|11,6446
|% -0,01
|
|Frank
|9,2447
|9,3004
|% 0,73
|
|Riyal
|2,2665
|2,2779
|% 0,90
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-9,77
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,47
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,20
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-1,61
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Seans Raporu
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