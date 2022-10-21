***OLMK* *TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***OLMK******TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [TIRE, OLMK]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.'nin (TIRE.E), MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (OLMK.E) ile devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle TIRE.E pay sırası 21.10.2022 tarihinde SERBEST MARJLA açılacak olup referans fiyat 23,497 TL olarak hesaplanmıştır (Referans fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). TIRE.E pay sırasında işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacak ve oluşan baz fiyat ile alt ve üst fiyat limitleri belirlenecektir. İlgili sırada baz fiyatın oluştuğu seansın sonuna kadar piyasa emri ve piyasadan limite emri girilemeyecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073211BIST