***OLMK* *TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
21.10.2022 08:53
***OLMK******TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [TIRE, OLMK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MONDİ TURKEY OLUKLU MUKAVVA KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.'nin (TIRE.E), MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (OLMK.E) ile devralmak suretiyle birleşmesi nedeniyle TIRE.E pay sırası 21.10.2022 tarihinde SERBEST MARJLA açılacak olup referans fiyat 23,497 TL olarak hesaplanmıştır (Referans fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır). TIRE.E pay sırasında işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacak ve oluşan baz fiyat ile alt ve üst fiyat limitleri belirlenecektir. İlgili sırada baz fiyatın oluştuğu seansın sonuna kadar piyasa emri ve piyasadan limite emri girilemeyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073211
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,6037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0031
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6503
En Düşük
18,5591
18:0518,2010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0071
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2856
En Düşük
18,1503
18:05969,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,58
|Açılış
|: 969,69
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.722.767
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|57.783.098
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.477.541
|% 9,99
|
|CMBTN
|374,50
|35.040.103
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|20.835.795
|% 9,99
|
|KAPLM
|93,35
|53.778.242
|% -9,19
|
|BRKO
|1,71
|3.215.315
|% -5,52
|
|BRMEN
|2,67
|838.671
|% -4,98
|
|ANSGR
|9,01
|23.247.438
|% -4,96
|
|ISMEN
|33,22
|106.492.107
|% -4,81
|
|THYAO
|99,05
|7.979.329.522
|% 1,69
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,75
|5.299.725.828
|% 0,25
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|ISCTR
|9,89
|4.374.556.613
|% -2,08
|
|EKGYO
|4,50
|3.604.578.159
|% 1,12
|
|HALKB
|8,70
|5.148.647.787
|% 2,11
|
|YKBNK
|9,69
|5.630.574.878
|% -0,41
|
|VAKBN
|8,83
|4.214.087.975
|% 2,67
|
|TSKB
|2,80
|1.239.534.401
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5802
|18,6034
|% -0,02
|
|Euro
|18,1627
|18,1976
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,7480
|20,8521
|% -0,39
|
|Frank
|18,4108
|18,5217
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.622
|-5,97
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-3,25
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.595
|6.695
|-14,00
|
|Yarım
|3.214
|3.273
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.638
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,57
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,10
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,79
|92,79
|0,41
|