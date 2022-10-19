***OLMK* *TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***OLMK******TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [OLMK, TIRE]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarPayları Borsamızda işlem gören Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin (Mondi Olmuksan) tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak devrolunmak suretiyle Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (Mondi Turkey) bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak Şirketler tarafından yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde, Mondi Olmuksan payları 21/10/2022 olarak duyurulan pay dağıtım tarihinden itibaren Kotasyon Yönergesinin 23/1-ç maddesi kapsamında kottan çıkarılacak, Mondi Turkey payları ise Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam edecektir. Bu kapsamda, Mondi Olmuksan payları Borsamızda en son 20/10/2022 tarihinde işlem görmüş olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072945BIST