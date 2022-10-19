***OLMK* *TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
19.10.2022 18:10
***OLMK******TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [OLMK, TIRE]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Payları Borsamızda işlem gören Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin (Mondi Olmuksan) tüm aktif ve pasifleriyle bir bütün olarak devrolunmak suretiyle Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (Mondi Turkey) bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak Şirketler tarafından yapılan özel durum açıklamaları çerçevesinde, Mondi Olmuksan payları 21/10/2022 olarak duyurulan pay dağıtım tarihinden itibaren Kotasyon Yönergesinin 23/1-ç maddesi kapsamında kottan çıkarılacak, Mondi Turkey payları ise Yıldız Pazar'da işlem görmeye devam edecektir. Bu kapsamda, Mondi Olmuksan payları Borsamızda en son 20/10/2022 tarihinde işlem görmüş olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072945
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 38,78
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
18:0518,5922
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
18:0518,1936
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1352
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1436
18:05973,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -13,81
|Açılış
|: 973,91
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
973,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|SMRTG
|125,50
|303.573.564
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5901
|18,5922
|% 0,04
|
|Euro
|18,1819
|18,1936
|% -0,74
|
|Sterlin
|20,7801
|20,8843
|% -0,96
|
|Frank
|18,4250
|18,5360
|% -1,07
|
|Riyal
|4,9313
|4,9561
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.630
|1.630
|-22,44
|
|Altın Gr.
|975
|975
|-12,74
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.631
|6.722
|-42,00
|
|Yarım
|3.231
|3.287
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.644
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,45
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,00
|11,02
|-0,19
|
|B. Petrol
|91,03
|91,03
|1,00
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
-
17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
-
17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem