***OLMK* *TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
20.10.2022 16:49
***OLMK******TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler OLMK, TIRE
21.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Birleşme
Pay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı Açıklama
MONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ OLMK 0,60574162 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj'ın (OLMK), Mondi Turkey'e (TIRE) devrolması nedeniyle, verilecek Mondi Turkey (TIRE) pay adedidir.
Ek Açıklamalar
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073103
BIST
18:053.901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,51
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.943
En Düşük
3.878
18:0518,6003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5394
18:0518,2945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1209
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3421
En Düşük
18,1338
18:05983,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 11,32
|Açılış
|: 983,69
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
984,12
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|300,30
|27.693.938
|% 10,00
|
|YUNSA
|74,30
|56.867.138
|% 9,99
|
|CRFSA
|56,70
|218.299.503
|% 9,99
|
|KMPUR
|86,95
|94.393.160
|% 9,99
|
|PENTA
|644,10
|18.903.495
|% 9,99
|
|KAPLM
|94,20
|53.082.900
|% -8,37
|
|BRKO
|1,69
|2.539.661
|% -6,63
|
|DYOBY
|21,54
|62.736.476
|% -4,77
|
|ISSEN
|45,18
|93.827.756
|% -4,12
|
|BRMEN
|2,70
|565.456
|% -3,91
|
|THYAO
|99,25
|7.717.692.925
|% 1,90
|
|YKBNK
|9,76
|5.479.618.189
|% 0,31
|
|AKBNK
|15,72
|5.215.792.329
|% 0,06
|
|HALKB
|8,72
|5.107.104.461
|% 2,35
|
|VAKBN
|8,81
|4.186.917.142
|% 2,44
|
|EKGYO
|4,49
|3.525.373.633
|% 0,90
|
|HALKB
|8,72
|5.107.104.461
|% 2,35
|
|YKBNK
|9,76
|5.479.618.189
|% 0,31
|
|VAKBN
|8,81
|4.186.917.142
|% 2,44
|
|TSKB
|2,80
|1.228.488.975
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5900
|18,5966
|% 0,00
|
|Euro
|18,2772
|18,2893
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,9601
|21,0652
|% 0,96
|
|Frank
|18,5072
|18,6187
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9312
|4,9559
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.643
|1.643
|13,57
|
|Altın Gr.
|984
|984
|11,42
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|2,00
|
|Tam
|6.688
|6.774
|61,00
|
|Yarım
|3.259
|3.312
|30,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.657
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,30
|
|B. Petrol
|93,80
|93,80
|1,39
|