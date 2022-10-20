***OLMK* *TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***OLMK******TIRE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler OLMK, TIRE21.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.BirleşmePay Adı Pay Kodu Pay Değişim Oranı AçıklamaMONDI OLMUKSAN KAGIT VE AMBALAJ OLMK 0,60574162 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj'ın (OLMK), Mondi Turkey'e (TIRE) devrolması nedeniyle, verilecek Mondi Turkey (TIRE) pay adedidir.Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073103BIST