***OLMK* *TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu









***OLMK******TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [OLMK, TIRE]İlgili Fonlar []TürkçeMerkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin (OLMK), Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (TIRE) ile birleşim işlemi Borsa İstanbul'da 25/10/2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Kuruluşumuz nezdinde kaydi payların birleşim işlemleri, 24/10/2022 tarihinde OLMK pay senedinde gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin takas süreci nedeniyle 25/10/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.Merkezi Kaydi Sistem uygulamasında birleşim oranı, 1 adet OLMK kaydi payına 0,605741620015985 adet TIRE kaydi payı ödenmesi şeklinde uygulanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073840BIST