***OLMK* *TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
25.10.2022 10:30
***OLMK******TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [OLMK, TIRE]
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin (OLMK), Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (TIRE) ile birleşim işlemi Borsa İstanbul'da 25/10/2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Kuruluşumuz nezdinde kaydi payların birleşim işlemleri, 24/10/2022 tarihinde OLMK pay senedinde gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin takas süreci nedeniyle 25/10/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Merkezi Kaydi Sistem uygulamasında birleşim oranı, 1 adet OLMK kaydi payına 0,605741620015985 adet TIRE kaydi payı ödenmesi şeklinde uygulanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073840
BIST
16:483.974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 3.990
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|Önceki Kapanış
|: 3.975
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4.016
En Düşük
3.965
16:4818,6186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
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|Açılış
|: 18,6250
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|Önceki Kapanış
|: 18,6450
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18,6457
En Düşük
18,5292
16:4818,6500
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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18,7000
En Düşük
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16:48997,53
En Yüksek
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|Açılış
|: 997,53
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|Önceki Kapanış
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1.002,00
En Düşük
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|HEDEF
|11,00
|49.418.768
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|19.308.854
|% 10,00
|
|TUREX
|16,07
|30.781.702
|% 9,99
|
|MRSHL
|340,80
|34.258.488
|% 9,97
|
|TRCAS
|23,84
|147.937.269
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|58.868.328
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|UFUK
|63,00
|3.470.052
|% -6,87
|
|OZRDN
|15,72
|27.592.790
|% -5,42
|
|ACSEL
|59,10
|64.518.940
|% -4,68
|
|THYAO
|100,20
|4.340.648.751
|% -0,30
|
|AKBNK
|15,76
|2.867.856.999
|% 1,55
|
|ASELS
|32,90
|2.493.649.428
|% 3,13
|
|TUPRS
|367,30
|2.154.858.672
|% -1,92
|
|SISE
|33,50
|2.142.443.147
|% -0,95
|
|EKGYO
|4,59
|1.553.649.202
|% 1,32
|
|TSKB
|3,08
|978.536.218
|% -3,14
|
|SKBNK
|2,11
|652.105.551
|% -2,31
|
|AKBNK
|15,76
|2.867.856.999
|% 1,55
|
|ODAS
|8,03
|1.440.988.022
|% 4,15
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5930
|18,6186
|% 0,08
|
|Euro
|18,6400
|18,6500
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,4732
|21,5809
|% 0,92
|
|Frank
|18,7337
|18,8466
|% 0,55
|
|Riyal
|4,9362
|4,9609
|% 0,05
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.665
|1.666
|12,50
|
|Altın Gr.
|997
|997
|8,29
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|26,00
|
|Tam
|6.703
|6.768
|10,00
|
|Yarım
|3.266
|3.306
|5,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.656
|4,00
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|Gümüş.Ons
|19,56
|19,59
|0,23
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|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,15
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|B. Petrol
|92,78
|92,78
|1,04
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