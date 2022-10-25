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***OLMK* *TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

25.10.2022 10:30
***OLMK* *TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu


***OLMK******TIRE*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [OLMK, TIRE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.'nin (OLMK), Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (TIRE) ile birleşim işlemi Borsa İstanbul'da 25/10/2022 tarihinde gerçekleşmiştir. Kuruluşumuz nezdinde kaydi payların birleşim işlemleri, 24/10/2022 tarihinde OLMK pay senedinde gerçekleştirilen alım satım işlemlerinin takas süreci nedeniyle 25/10/2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Merkezi Kaydi Sistem uygulamasında birleşim oranı, 1 adet OLMK kaydi payına 0,605741620015985 adet TIRE kaydi payı ödenmesi şeklinde uygulanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073840


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