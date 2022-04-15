Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2022 18:22
***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OLMK******TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Devrolma suretiyle birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler TIRE

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
OLMK, TRAOLMKS91D2

Ek Açıklamalar
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II.23.2 sayılı 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II.23.2 sayılı "Birleşme Tebliği" ile II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"("Ayrılma Hakkı Tebliği") ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, [inovasyon kabiliyetini güçlendirerek ve daha geniş ürün yelpazesinden yararlanarak müşteri memnuniyetinin arttırılması, pazarda büyüme ve Türkiye pazarındaki konumun güçlendirilmesi, yönetim sisteminin basitleştirilmesi ve idari ve satış işlevlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılması ve iyi eğitimli ve deneyimli çalışanların doğru dağılımının sağlanması amacıyla Şirketimizin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ("Mondi Tire Kutsan") bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Kararı.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021224


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.494
Değişim :  0,77% |  18,96
Açılış :  2.475  
Önceki Kapanış :  2.475  
En Yüksek
2.497 En Düşük
2.472
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 214,50 2.368.313 % 10,00  
IHAAS 16,94 18.426.693 % 10,00  
MZHLD 40,14 23.127.870 % 9,97  
OYYAT 54,10 169.353.802 % 9,96  
SUMAS 87,25 1.167.248 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,6328 14,6398 % 0,25  
Euro 15,8174 15,8504 % -0,01  
Sterlin 19,0652 19,1609 % 0,08  
Frank 15,4658 15,5590 % 0,18  
Riyal 3,8916 3,9111 % 0,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.973 1.974 -0,29  
Altın Gr. 928 929 1,79  
Cumhuriyet 6.146 6.239 14,00  
Tam 6.114 6.266 6,49  
Yarım 2.955 3.031 3,13  
Çeyrek 1.482 1.516 1,57  
Gümüş.Ons 25,64 25,70 0,00  
Gümüş Gr. 12,07 12,09 0,04  
B. Petrol 111 111 -0,08  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru