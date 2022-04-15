***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK******TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Devrolma suretiyle birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler TIREYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021Devrolunan Şirketin Unvanı MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoOLMK, TRAOLMKS91D2Ek Açıklamalar6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II.23.2 sayılı 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II.23.2 sayılı "Birleşme Tebliği" ile II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"("Ayrılma Hakkı Tebliği") ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, [inovasyon kabiliyetini güçlendirerek ve daha geniş ürün yelpazesinden yararlanarak müşteri memnuniyetinin arttırılması, pazarda büyüme ve Türkiye pazarındaki konumun güçlendirilmesi, yönetim sisteminin basitleştirilmesi ve idari ve satış işlevlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılması ve iyi eğitimli ve deneyimli çalışanların doğru dağılımının sağlanması amacıyla Şirketimizin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ("Mondi Tire Kutsan") bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Kararı.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021224BIST