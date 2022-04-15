***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.04.2022 18:22
***OLMK******TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Devrolma suretiyle birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler TIRE
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
OLMK, TRAOLMKS91D2
Ek Açıklamalar
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II.23.2 sayılı 1. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), II.23.2 sayılı "Birleşme Tebliği" ile II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"("Ayrılma Hakkı Tebliği") ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, [inovasyon kabiliyetini güçlendirerek ve daha geniş ürün yelpazesinden yararlanarak müşteri memnuniyetinin arttırılması, pazarda büyüme ve Türkiye pazarındaki konumun güçlendirilmesi, yönetim sisteminin basitleştirilmesi ve idari ve satış işlevlerinde ölçek ekonomilerinden yararlanılması ve iyi eğitimli ve deneyimli çalışanların doğru dağılımının sağlanması amacıyla Şirketimizin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ("Mondi Tire Kutsan") bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Kararı.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021224
BIST