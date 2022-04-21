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***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.04.2022 18:47
***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OLMK******TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Birleşme ve Hisse Değişim Oranı Tespitine İlişkin Uzman Kuruluş Raporu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler TIRE

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır

Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
OLMK, TRAOLMKS91D2

Ek Açıklamalar
Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ("MTK") ve Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin ("MOL") devralma yoluyla birleşmesine ilişkin Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan 20 Nisan 2022 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ekte sunulmuştur.

Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Kararı.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 MTK-MOL Uzman Kuruluş Raporu - 20 Nisan 2022 _ KAP.pdf - Uzman Kuruluş Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022789


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SMART 6,27 23.466.692 % 10,00  
IHAAS 19,25 12.718.624 % 10,00  
DAGHL 23,32 9.377.420 % 10,00  
NETAS 19,48 108.065.793 % 9,99  
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Altın Gr. 918 918 -5,01  
Cumhuriyet 6.107 6.199 0,00  
Tam 6.079 6.230 0,65  
Yarım 2.938 3.014 0,31  
Çeyrek 1.474 1.507 0,16  
Gümüş.Ons 24,45 24,47 -0,75  
Gümüş Gr. 11,59 11,60 -0,29  
B. Petrol 108 108 1,11  
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