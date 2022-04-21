***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.04.2022 19:04
***OLMK******TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme İşlemlerine Başlanmasına İlişkin Karar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler TIRE
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
OLMK, TRAOLMKS91D2
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında
Şirketimizin 15 Nisan 2022 tarihli ve 13 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.3 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ("Mondi Tire Kutsan") bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.
Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Kararı.pdf - Duyuru Metni
EK: 2 MTK-MOL Uzman Kuruluş Raporu - 20 Nisan 2022 _ KAP.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 3 Birleşme İşlemlerine Başlanmasına İlişkin Karar.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022797
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