***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK******TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme İşlemlerine Başlanmasına İlişkin KararYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler TIREYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021Devrolunan Şirketin Unvanı MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoOLMK, TRAOLMKS91D2Ek AçıklamalarŞirketimizin 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısındaŞirketimizin 15 Nisan 2022 tarihli ve 13 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.3 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş. ("Mondi Tire Kutsan") bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Kararı.pdf - Duyuru MetniEK: 2 MTK-MOL Uzman Kuruluş Raporu - 20 Nisan 2022 _ KAP.pdf - Uzman Kuruluş RaporuEK: 3 Birleşme İşlemlerine Başlanmasına İlişkin Karar.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022797BIST