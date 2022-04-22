***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK******TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme İşlemine İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler TIREYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021Devrolunan Şirketin Unvanı MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoOLMK, TRAOLMKS91D2Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin ("MOL") 21 Nisan 2022 tarihli ve 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirketimiz ve Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi'nin ("MTK") 31.12.2021 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali tabloları esas alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II- 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ"), SPK'nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ("Ayrılma Hakkı Tebliği"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136 ile 158 arasındaki hükümleri ve 191 ile 194 arasındaki hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kurumların devir muamelelerini düzenleyen 19. ve 20. madde hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, şirketimiz MOL'ün MTK tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir kül halinde devralınması suretiyle iki şirketin birleşme işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiştir.Bu bağlamda, birleşme işleminin onaylanmasına dair Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş tarafından hazırlanmış olan uzman kuruluş raporu, bu rapor uyarınca hazırlanmış birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu, duyuru metni ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanması gereken sair bilgi ve belgeler ile birlikte 22.04.2022 tarihinde SPK'ya başvuru yapılmıştır.Anılan başvuru sebebiyle hazırlanan "Duyuru Metni", Duyuru Metni'nin eki olan 31.12.2021 tarihli birleşme işlemine katılan şirketlerin "Bilanço ve Gelir Tabloları", "Birleşme Sözleşmesi", "Birleşme Raporu", "Uzman Kuruluş Raporu" ve "Mondi Tire Kutsan'ın Esas Sözleşme Tadil Tasarısı" ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 Ek2.MTK-MOL Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023219BIST