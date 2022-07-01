***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OLMK******TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Yönetim Kurulu Kararı Revizyonu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler TIREYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021Devrolunan Şirketin Unvanı MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem GörenDevrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN NoOLMK, TRAOLMKS91D2Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022Ek AçıklamalarDaha önce KAP'ta da duyurulduğu üzere, Şirketimizin 15 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına ve 21 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında ise birleşme işleminin 20 Nisan 2022 tarihli uzman kuruluş raporunda belirlenen değerler üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmişti.Uzman kuruluş raporunun 30 Haziran 2022 tarihinde revize edilmiş olması sebebiyle, Şirketimizin ekte yer alan 30 Haziran 2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun revize edilerek ekteki şekilde hazırlanmasına ve onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Devrolmaya İlişkin DökümanlarEK: 1 30062022 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 30062022 Birlesme Raporu.pdf - Birleşme RaporuEK: 3 30062022 Yonetim Kurulu Kararı.pdf - Diğerhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040879BIST