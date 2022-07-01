***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.07.2022 19:17
***OLMK******TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Yönetim Kurulu Kararı Revizyonu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler TIRE
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
OLMK, TRAOLMKS91D2
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022
Ek Açıklamalar
Daha önce KAP'ta da duyurulduğu üzere, Şirketimizin 15 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesine ilişkin işlemlere başlanmasına ve 21 Nisan 2022 tarihli yönetim kurulu toplantısında ise birleşme işleminin 20 Nisan 2022 tarihli uzman kuruluş raporunda belirlenen değerler üzerinden gerçekleştirilmesine karar verilmişti.
Uzman kuruluş raporunun 30 Haziran 2022 tarihinde revize edilmiş olması sebebiyle, Şirketimizin ekte yer alan 30 Haziran 2022 tarihli yönetim kurulu kararı uyarınca, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporunun revize edilerek ekteki şekilde hazırlanmasına ve onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 30062022 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 30062022 Birlesme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 3 30062022 Yonetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040879
BIST