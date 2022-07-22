***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.07.2022 11:20
***OLMK******TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Birleşme İşlemi Onayı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler TIRE
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2021
Devrolunan Şirketin Unvanı MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.
Borsa İşlem Durumu Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Pay Grup Bilgileri Pay Değiştirme Oranı Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
OLMK, TRAOLMKS91D2
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi 22.04.2022
Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Devrolmaya İlişkin SPK Onay Tarihi 21.07.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği ve SPK'nın ilgili diğer düzenlemeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak devralınması ve tasfiyesiz infisah yoluyla Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni"'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/07/2022 tarihli 2022/36 sayılı Haftalık Bülteni'nde Kurul tarafından uygun bulunduğu duyurulmuştur. Kurul tarafından onaylanmış belgeler teslim alındığında kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Devrolmaya İlişkin Dökümanlar
EK: 1 30062022 Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 30062022 Birlesme Raporu.pdf - Birleşme Raporu
EK: 3 30062022 Yonetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047279
BIST