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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.517
Değişim :  0,21% |  5,19
Açılış :  2.524  
Önceki Kapanış :  2.511  
En Yüksek
2.543 En Düşük
2.498
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLRHO 16,28 36.295.079 % 10,00  
MMCAS 2,86 372.579 % 10,00  
PRKME 7,30 75.972.229 % 9,94  
PEGYO 2,39 47.111.535 % 9,63  
PEKGY 1,46 80.348.565 % 8,96  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,7462 17,7629 % 0,30  
Euro 18,1445 18,1720 % 0,22  
Sterlin 21,2812 21,3879 % 0,36  
Frank 18,3932 18,5040 % 0,74  
Riyal 4,7126 4,7362 % 0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.731 11,93  
Altın Gr. 987 988 8,51  
Cumhuriyet 6.639 6.739 40,00  
Tam 6.633 6.725 -37,00  
Yarım 3.232 3.291 -17,00  
Çeyrek 1.621 1.645 -9,00  
Gümüş.Ons 18,75 18,78 -0,09  
Gümüş Gr. 10,72 10,73 -0,02  
B. Petrol 105 105 1,38  
Seans Raporu 18:05
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