***OLMK* *TIRE*** MONDI OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.07.2022 17:04
İlişkin Dökümanlar
EK: 1 MOL_Onaylı duyuru metni-2.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047384
BIST
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991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLRHO
|16,28
|36.295.079
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,86
|372.579
|% 10,00
|
|PRKME
|7,30
|75.972.229
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|47.111.535
|% 9,63
|
|PEKGY
|1,46
|80.348.565
|% 8,96
|
|UFUK
|89,05
|7.265.065
|% -9,96
|
|KNFRT
|8,45
|29.002.636
|% -6,42
|
|DOBUR
|47,76
|8.228.080
|% -5,98
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|KERVT
|7,01
|128.289.732
|% -5,78
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|ORCAY
|17,58
|139.173.595
|% -5,69
|
|THYAO
|50,05
|3.703.093.117
|% -3,00
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|SISE
|20,94
|2.086.042.034
|% -0,95
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|EREGL
|28,14
|1.297.941.437
|% 1,22
|
|SAHOL
|19,73
|961.710.825
|% 2,55
|
|EKGYO
|3,16
|1.623.434.938
|% 4,64
|
|SKBNK
|1,36
|413.535.784
|% 3,03
|
|ODAS
|3,63
|896.093.110
|% -1,63
|
|DOHOL
|3,83
|488.634.953
|% 4,93
|
|TSKB
|2,34
|285.986.516
|% 1,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7477
|17,7603
|% 0,29
|
|Euro
|18,1371
|18,1704
|% 0,21
|
|Sterlin
|21,2774
|21,3841
|% 0,34
|
|Frank
|18,3945
|18,5053
|% 0,74
|
|Riyal
|4,7128
|4,7364
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|11,93
|
|Altın Gr.
|987
|988
|8,51
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.633
|6.725
|-37,00
|
|Yarım
|3.232
|3.291
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.645
|-9,00
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|Gümüş.Ons
|18,75
|18,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,72
|10,73
|-0,02
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|B. Petrol
|105
|105
|1,38
|